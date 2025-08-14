La Guardia Civil detiene a un hombre por, presuntamente, provocar el incendio en Zamora que ha calcinado 3.000 hectáreas
Está acusado de provocar el fuego por imprudencia.
La Guardia Civil ha informado de la detención de tres personas en diferentes provincias de Castilla y León como presuntos autores de delitos de incendio forestal, dos de ellos por imprudencia y uno de carácter intencionado, que en conjunto han calcinado más de 7.000 hectáreas.
En Zamora, el SEPRONA de el instituto armado ha arrestado esta mañana a un varón acusado de provocar por imprudencia un fuego que arrasó unas 3.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste y Gallegos del Río.
En León, el equipo ROCA de la Comandancia investigó ayer a un hombre por otro incendio forestal imprudente en Filiel-Lucillo, que afectó a dos hectáreas.
Por su parte, el día 12, el SEPRONA de Ávila rastreó a un individuo como presunto resonsable de un incendio forestal intencionado que destruyó 2.200 hectáreas en Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.
La Guardia Civil ha subrayado también que continúan los trabajos para extinguir los fuegos activos, evacuar y realojar a afectados, con la participación diaria de "unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico, entre otras unidades".
Asimismo, siguen las investigaciones para esclarecer las causas y localizar a los responsables. "A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales", señala el comunicado, lo que ha derivado en 63 diligencias penales, 22 personas investigadas y tres detenidas. También se han impuesto casi 90 sanciones administrativas relacionadas con la normativa de prevención de incendios.
Para concluir, la Guardia Civil ha querido "agradecer a la ciudadanía su colaboración, ya que es fundamental para el esclarecimiento de esta tipología delincuencial".