La Guardia Civil detiene a un hombre por, presuntamente, provocar el incendio en Zamora que ha calcinado 3.000 hectáreas

Un bombero recorre una zona calcinada por el incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora), en la sierra de la Culebra, este martes

La Guardia Civil ha informado de la detención de tres personas en diferentes provincias de Castilla y León como presuntos autores de delitos de incendio forestal, dos de ellos por imprudencia y uno de carácter intencionado, que en conjunto han calcinado más de 7.000 hectáreas.

En Zamora, el SEPRONA de el instituto armado ha arrestado esta mañana a un varón acusado de provocar por imprudencia un fuego que arrasó unas 3.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste y Gallegos del Río.

En León, el equipo ROCA de la Comandancia investigó ayer a un hombre por otro incendio forestal imprudente en Filiel-Lucillo, que afectó a dos hectáreas.

Por su parte, el día 12, el SEPRONA de Ávila rastreó a un individuo como presunto resonsable de un incendio forestal intencionado que destruyó 2.200 hectáreas en Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.

La Guardia Civil ha subrayado también que continúan los trabajos para extinguir los fuegos activos, evacuar y realojar a afectados, con la participación diaria de "unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico, entre otras unidades".

Asimismo, siguen las investigaciones para esclarecer las causas y localizar a los responsables. "A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales", señala el comunicado, lo que ha derivado en 63 diligencias penales, 22 personas investigadas y tres detenidas. También se han impuesto casi 90 sanciones administrativas relacionadas con la normativa de prevención de incendios.

Para concluir, la Guardia Civil ha querido "agradecer a la ciudadanía su colaboración, ya que es fundamental para el esclarecimiento de esta tipología delincuencial".