Investigan la posible intencionalidad de los incencios de Mombeltrán (Ávila) y Tarifa (Cádiz): hay un detenido

El dispositivo del Plan Infoca para la prevención y extinción de incendios de la Junta de Andalucía desalojó de forma preventiva viviendas y vehículos situados en la zona de playa de Atlanterra.

El incendio forestal declarado en la tarde del lunes en la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de playas y hoteles de Atlanterra y Playa de los Alemanes, pudo haber sido provocado.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este martes que, en el marco de la investigación, "todo apunta a que este incendio ha podido ser intencionado". Ha añadido que otro incendio forestal declarado este martes en Los Caños de Meca (Cádiz) también presenta indicios de intencionalidad.

Desde ayer, un amplio dispositivo compuesto por más de 10 medios aéreos y 200 efectivos trabaja en la zona para frenar el avance del fuego. Sanz ha destacado que la "rapidísima actuación de los medios aéreos y terrestres" permitió evitar que las llamas alcanzaran viviendas u hoteles, pese a la proximidad de las mismas durante la tarde.

Este martes, los esfuerzos se concentran en contener el flanco derecho del incendio, descrito como "muy virulento", que ya ha arrasado unas 300 hectáreas de zona forestal en el Parque Natural del Estrecho.

Un detenido como presunto responsable del incendio de Mombeltrán (Ávila)

Por su parte, en Castilla y León, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la Guardia Civil ha detenido a una persona como "presunta responsable" del incendio declarado a finales del pasado mes en la localidad de Monbeltrán (Ávila), que calcinó más de 2.000 hectáreas.

Mañueco ha informado además de que 665 personas han podido regresar a sus hogares tras las evacuaciones provocadas por los incendios en León y Zamora. Aun así, 2.520 ciudadanos permanecen desalojados.

El presidente autonómico ha afirmado que la situación se observa "con más optimismo" este martes que el lunes, especialmente en el caso de los fuegos de León, aunque ha reconocido que "preocupa" el incendio que sigue sin control en Puercas (Zamora).