La intervención de una joven de 19 años defendiendo a un hombre sin hogar es pura humanidad: "No me retracto de lo que dije"

Las bromas de mal gusto se multiplican en Internet. A pesar de constituir formas discriminatorias, muchos creadores de contenido creen que han encontrado la fórmula para generar visitas en las redes sociales. Esta es la razón por la que una joven francesa de 19 años intervino mientras el tiktoker, Ronironi.19, estaba increpando a un hombre sin hogar.

Según publica el diario francés Le Parisien, que ha tenido acceso a la publicación, el creador de contenido le hizo creer al vagabundo que había encontrado un billete de 50 euros. Luego, el hombre reclamó el boleto diciendo que le pertenecía, pero el influencer, "para castigarlo por mentir", se lo quitó.

Es en este momento cuando la joven entra en escena. "Le estás dando falsas esperanzas, ¿No te avergüenzas? Duerme en la calle, es normal que te diga que el dinero es suyo. Necesita essos 50 euros", asevera indignada. Su discurso ha dado la vuelta en redes sociales y ha sido ampliamente elogiado.

En declaraciones recogidas por el medio, la protagonista asegura que se encuentra sorprendida por el alcance de sus palabras. "Encontrarme en redes ha sido un poco sorprendente. No sabíamos que estaban filmando".

En el momento de la confrontación, el influencer y su equipo estaban usando gafas capaces de grabar. De acuerdo a la información difundida, Anna se puso en contacto con el tiktoker para eliminar el vídeo. "Él obedeció, pero el video ya se había vuelto viral".

"Encuentro la situación aún más escandalosa de lo que era en ese momento. Ver el video y ver a este señor, sentado a nuestro lado, que no había pedido nada más que un cigarrillo, para permitir que la gente gane dinero a sus espaldas, no es normal", asegura la joven. "No me retractaré de lo que dije. Sólo hablé de humanidad", concluye en las declaraciones recabadas por el medio.