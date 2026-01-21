Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La llamada entre Atocha y el Alvia tras el accidente: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"
La llamada entre Atocha y el Alvia tras el accidente: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

La conversación se produjo al mismo tiempo que la que tuvo otro técnico con el maquinista del Iryo, según se puede apreciar en un audio publicado por 'El País'.

Lugar del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que un tren Iryo ha descarrillado impactando con un Alvia y causando cerca de medio centenar de muertos.
Lugar del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que un tren Iryo ha descarrillado impactando con un Alvia y causando cerca de medio centenar de muertos.REUTERS/Susana Vera

Tras conocerse la llamada entre el maquinista del tren Iryo, se ha podido escuchar la conversación que el puesto de mando de Atocha mantuvo con el Alvia, concretamente con una interventora. Lo ha compartido el diario 'El País'. En ella, se puede escuchar al técnico de Madrid cómo, tras no poder contactar con el maquinista del Alvia, le pregunta a una interventora del tren accidentado si puede pasarle el contacto del conductor (con el que intentaron hablar hasta dos veces, aunque no pudieron, pues estaba muerto), cuyo estado probablemente ambos desconocían. 

La conversación se produjo al mismo tiempo que la que tuvo otro técnico con el maquinista del Iryo, la cual dio a conocer en exclusiva el diario local Cordopolis junto con elDiario.es. Y, se puede apreciar cómo ninguna de las dos partes era consciente de la gravedad del suceso. 

La conversación entre el puesto de mando de Atocha y la interventora del Alvia: 

  • Interventora del Alvia: Hola, buenas. Dígame.
  • Puesto de mando: Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?
  • Interventora del Alvia: Sí, le escucho, dígame.
  • Puesto de mando: Oye, te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si te puedes pasarle...
  • Interventora del Alvia: Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza.
  • Puesto de mando: ¿Qué, perdona?
  • Interventora del Alvia: Y no... Que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar al maquinista.
  • Puesto de mando: Vale, ¿tienes el teléfono por un casual del maquinista?
  • Interventora del Alvia: Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo.
  • Puesto de mando: Perdona, dime, dime.
  • Interventora del Alvia: Que voy a intentar ir a la cabina.
  • Puesto de mando: Vale, ¿cómo está la... ¿Cómo está? ¿Cómo está el material?
  • Interventora del Alvia: Tengo un golpe en la cabeza con sangre.
  • Puesto de mando: Sí, sí, sí, me lo has dicho.
  • Puesto de mando: ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?

La conversación del maquinista del Iryo

También salió a la luz la grabación de las comunicaciones entre el conductor del Iryo y el control de circulación, registrada a las 19:45 horas y extraída del sistema de registro del tren, donde se puede apreciar que el maquinista, por lo menos en ese momento, no conocía la presencia de otro tren implicado en el siniestro.

  • Maquinista: Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
  • Centro de mando: Me dicen por aquí que bajes pantógrafos.
  • Maquinista: Más abajo no pueden estar.
  • Maquinista: De hecho, tengo el tren bloqueado… ahora mismo.
  • Maquinista: No… voy a necesitar reconocer.
  • Maquinista: Comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua.
  • Maquinista: Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor.
  • Centro de mando: No hay ningún tren llegando.
  • Maquinista: Tengo incendio también… y heridos. Necesito bomberos y ambulancias.
