David Khayat, exasesor de Chirac y oncólogo de la OMS: "Es hora de reducir el daño, hemos tirado los impuestos durante 30 años con prohibiciones"

El reconocido oncólogo ex de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y antiguo asesor del expresidente francés Jacques Chirac, David Khayat, ha asegurado que la vía de la reducción del daño a través de productos alternativos al tabaco de combustión es la más adecuada para acabar con el tabaquismo a nivel global.

El experto, quien también fuera presidente del Instituto Nacional del Cáncer de Francia, ha destacado que la estrategia para reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo no puede basarse en el prohibicionismo, que es la postura que defiende la OMS.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación Manila Standard, el oncólogo ha subrayado que "es hora de adoptar soluciones nuevas y pragmáticas que apoyen el abandono del tabaco y reduzcan los daños para aquellos que no pueden dejarlo".

David Khayat pide un cambio de enfoque en la forma de atajar el tabaquismo por parte de la OMS, ya que la estrategia actual ha dado como resultado "treinta años tirados en impuestos y prohibiciones que no han resuelto el problema".

En ese sentido, el exasesor de Chirac ha resaltado que "debemos reconocer que, tras treinta años de impuestos, advertencias públicas y prohibiciones normativas, el tabaquismo sigue siendo un importante problema de salud pública".

El expresidente del Instituto Nacional del Cáncer de Francia ha recordado que lo que provoca cáncer al fumar no es la nicotina sino la combustión del tabaco. En consecuencia, los productos alternativos, aunque no son inocuos para la salud, sí que reducen gran parte de las muertes causadas por el tabaquismo al no contar con ese proceso de combustión.

Pese a esa realidad puesta de manifiesto por Khayat, España está siguiendo el camino marcado por la OMS y está preparando una Ley Antitabaco que equipara el tabaco de combustión a alternativas como los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina.

Cuando la nueva ley se apruebe, la utilización de cualquier producto con nicotina (ya sea de combustión o no) pasará a estar prohibida en terrazas, parques y exteriores de edificios públicos.