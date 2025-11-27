Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
David Khayat, exasesor de Chirac y oncólogo de la OMS: "Es hora de reducir el daño, hemos tirado los impuestos durante 30 años con prohibiciones"
Sociedad
Sociedad

David Khayat, exasesor de Chirac y oncólogo de la OMS: "Es hora de reducir el daño, hemos tirado los impuestos durante 30 años con prohibiciones"

El experto ha subrayado que "es hora de adoptar soluciones nuevas y pragmáticas que apoyen el abandono del tabaco y reduzcan los daños".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Una persona fumando un cigarro
Una persona fumando un cigarroPeter Dazeley vía Getty Images

El reconocido oncólogo ex de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y antiguo asesor del expresidente francés Jacques Chirac, David Khayat, ha asegurado que la vía de la reducción del daño a través de productos alternativos al tabaco de combustión es la más adecuada para acabar con el tabaquismo a nivel global.

El experto, quien también fuera presidente del Instituto Nacional del Cáncer de Francia, ha destacado que la estrategia para reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo no puede basarse en el prohibicionismo, que es la postura que defiende la OMS.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación Manila Standard, el oncólogo ha subrayado que "es hora de adoptar soluciones nuevas y pragmáticas que apoyen el abandono del tabaco y reduzcan los daños para aquellos que no pueden dejarlo".

David Khayat pide un cambio de enfoque en la forma de atajar el tabaquismo por parte de la OMS, ya que la estrategia actual ha dado como resultado "treinta años tirados en impuestos y prohibiciones que no han resuelto el problema".

En ese sentido, el exasesor de Chirac ha resaltado que "debemos reconocer que, tras treinta años de impuestos, advertencias públicas y prohibiciones normativas, el tabaquismo sigue siendo un importante problema de salud pública".

El expresidente del Instituto Nacional del Cáncer de Francia ha recordado que lo que provoca cáncer al fumar no es la nicotina sino la combustión del tabaco. En consecuencia, los productos alternativos, aunque no son inocuos para la salud, sí que reducen gran parte de las muertes causadas por el tabaquismo al no contar con ese proceso de combustión.

Pese a esa realidad puesta de manifiesto por Khayat, España está siguiendo el camino marcado por la OMS y está preparando una Ley Antitabaco que equipara el tabaco de combustión a alternativas como los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina.

Cuando la nueva ley se apruebe, la utilización de cualquier producto con nicotina (ya sea de combustión o no) pasará a estar prohibida en terrazas, parques y exteriores de edificios públicos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 