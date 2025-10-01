La Policía evita una pelea entre una veintena de aficionados del Atlético de Madrid y del Eintracht Frankfurt

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone (d), golpea el balón ante el defensor del Eintracht Francfort durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Eintracht Francfort. Juanjo Martín.

La Policía Nacional evitó este miércoles una pelea entre aficionados del Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt que previamente habían acordado una cita para enfrentarse e identificó a más de 20 personas, además de encontrar defensas extensibles y destornilladores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, además se detuvo a dos aficionados desplazados a la capital como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento hotelero ubicado en el distrito madrileño de Centro.

La Policía desplegó un amplio dispositivo de seguridad para el partido, que se disputó en el Riyadh Air Metropolitano con motivo de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

El dispositivo finalizó con la intervención de bragas, bucales y guantes anticorte, por los que se extendieron cinco actas de la Ley del Deporte y cinco expulsiones.

Participaron en el despliegue policial agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Móvil, Brigada Provincial de Información y Caballería.