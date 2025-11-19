La profesión con la pensión de jubilación más alta en España: 2.909 euros al mes y si eres autónomo 1.011,6 euros

La jubilación es una etapa crucial en la vida de las personas, marcada por cambios significativos en su rutina y estilo de vida. Tras años de trabajo, desde los oficios más exigentes hasta los entornos laborales más duros, el sistema de pensiones español actúa como la bonificación que reciben los trabajadores al retirarse, garantizando un ingreso que les permita mantener su bienestar.

Pero la jubilación no es solo un momento para descansar; es también una oportunidad para descubrir nuevas facetas de la vida. Es un tiempo para reflexionar, explorar intereses, aprender habilidades y disfrutar de experiencias que antes no eran posibles por falta de tiempo. Si se afronta con buena salud física, mental y financiera, y se planifica adecuadamente, puede convertirse en una de las mejores etapas de la vida.

Lejos de asociarse únicamente a la vejez, la jubilación representa un nuevo periodo para dedicar tiempo a actividades, e iniciativas que siempre se habían deseado. Supone un cambio radical en el estilo de vida, especialmente cuando se deja de trabajar por completo, por lo que es fundamental, según recomienda BBVA estar preparado para afrontar esta transición y aprovecharla al máximo.

Más de 6,6 millones de jubilados en España

La Seguridad Social pagó en octubre de 2025 una pensión de jubilación a 6,6 millones de personas. La paga media se situó en 1.510,1 euros mensuales, aunque la disparidad entre regímenes y sectores es muy marcada. No todas las carreras laborales permiten acceder a las mismas cantidades.

Además, dentro del Régimen General, la pensión media alcanzó los 1.668,7 euros mensuales. En el caso de los nuevos jubilados —datos de septiembre— el importe fue aún mayor: 1.780,8 euros al mes en el Régimen General y 1.675,6 euros como media del sistema para los recién jubilados, según ha publicado el medio Las Provincias.

Las pensiones más altas del país

El sector que encabeza las pensiones más altas es el de la Minería del carbón, donde los jubilados perciben 2.909 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de prestaciones que reflejan la dureza y el carácter especial de este trabajo histórico. En contraste, los autónomos reciben de media 1.011,6 euros mensuales, muy por debajo del resto de regímenes.

En septiembre, 1.185.850 pensionistas recibieron el complemento para reducir la brecha de género, y el 83,6% eran mujeres. El importe medio fue de 75,1 euros mensuales, siendo las mujeres con dos hijos el grupo más numeroso entre las beneficiarias.

Otro dato a destacar es que la pensión media de viudedad se situó en 936,7 euros mensuales y constituye la principal fuente de ingresos para casi 1,5 millones de personas, de las cuales el 95,7% son mujeres, según ha informado La Moncloa.