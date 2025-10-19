Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una estadounidense se muda a Torremolinos y descubre que su pensión se ha 'multiplicado': "Una botella de buen vino no arruina el presupuesto"
Estilo de vida

Estilo de vida

Una estadounidense se muda a Torremolinos y descubre que su pensión se ha 'multiplicado': "Una botella de buen vino no arruina el presupuesto"

"Pago 860 euros por un apartamento de dos habitaciones".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Torremolinos, España.Getty Images

Cada vez más jubilados de todo el mundo eligen España como destino ideal para disfrutar de su retiro y comenzar una nueva etapa vital llena de bienestar. Para muchos, cambiar de país es una auténtica transformación en la forma de vivir. El país atrae por su clima cálido y soleado durante gran parte del año, por sus paisajes y su gastronomía mediterránea reconocida por su sabor y sus beneficios para la salud. 

A ello se suma un coste de vida considerablemente más bajo que en muchos otros países europeos o norteamericanos. Estas condiciones convierten a España en un verdadero refugio de tranquilidad y confort, donde las pensiones rinden más y la calidad de vida se multiplica. 

Es el caso de Patti Addington, una profesora estadounidense de 68 años que decidió dejar atrás el bullicio y los altos precios de Florida para mudarse a Torremolinos, en plena Costa del Sol. Allí encontró un nuevo hogar y también un estilo de vida que le permite disfrutar de su jubilación. 

Una pensión que “rinde el doble”

Addington asegura que desde que se instaló en España, siente que su pensión prácticamente se ha “duplicado”. Según recoge el medio portugués Postal, la jubilada vive mucho mejor que en Estados Unidos y logra ahorrar todos los meses. 

En Florida pagaba unos 1.500 dólares (aproximadamente 1.281 euros) por el alquiler de su vivienda. En cambio, en Torremolinos disfruta de un apartamento de dos habitaciones con vistas al mar por 860 euros, casi la mitad de lo que desembolsaba en su país.

Según cuenta, "una botella de buen vino no arruina el presupuesto” ya que para ella, el ahorro no se limita al alquiler. La electricidad cuesta alrededor de un tercio menos, que en EE.UU. y el agua la mitad. Además, el seguro médico le supone casi 1.000 dólares menos al año. "La televisión, el teléfono e internet cuestan 74 euros al mes. El gas solo 18 euros", añade. 

Una vida nueva junto al mar

La decisión de mudarse a España llegó tras una experiencia transformadora. En 2018, Addington recorrió el Camino de Santiago, y aquel viaje marcó un antes y un después en su vida. “Volví de España sin ganas de irme y estaba pensando en cómo, dónde y cuándo podría mudarme”, recuerda. 

Con sus hijos ya adultos, decidió dar el paso definitivo en 2021 y se instaló de forma permanente en Torremolinos, donde encontró una comunidad internacional acogedora y un estilo de vida que encaja con su nueva etapa vital.

El destino favorito para jubilados extranjeros

El caso de Addington no es aislado. Según el portal Emigration Info, el coste de vida en España es entre un 20 % y un 40 % inferior al de Alemania, especialmente fuera de las grandes urbes como Madrid o Barcelona. 

Además, España entra dentro del raking de los mejores países del mundo para vivir después de jubilarte, según la lista publicada por la revista Forbes. Según el medio, entre los mejores lugares para jubilarse actualmente se encuentran la Costa del Sol, Bilbao, la Costa Azahar y Alicante. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 