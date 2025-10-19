Una estadounidense se muda a Torremolinos y descubre que su pensión se ha 'multiplicado': "Una botella de buen vino no arruina el presupuesto"

Cada vez más jubilados de todo el mundo eligen España como destino ideal para disfrutar de su retiro y comenzar una nueva etapa vital llena de bienestar. Para muchos, cambiar de país es una auténtica transformación en la forma de vivir. El país atrae por su clima cálido y soleado durante gran parte del año, por sus paisajes y su gastronomía mediterránea reconocida por su sabor y sus beneficios para la salud.

A ello se suma un coste de vida considerablemente más bajo que en muchos otros países europeos o norteamericanos. Estas condiciones convierten a España en un verdadero refugio de tranquilidad y confort, donde las pensiones rinden más y la calidad de vida se multiplica.

Es el caso de Patti Addington, una profesora estadounidense de 68 años que decidió dejar atrás el bullicio y los altos precios de Florida para mudarse a Torremolinos, en plena Costa del Sol. Allí encontró un nuevo hogar y también un estilo de vida que le permite disfrutar de su jubilación.

Una pensión que “rinde el doble”

Addington asegura que desde que se instaló en España, siente que su pensión prácticamente se ha “duplicado”. Según recoge el medio portugués Postal, la jubilada vive mucho mejor que en Estados Unidos y logra ahorrar todos los meses.

En Florida pagaba unos 1.500 dólares (aproximadamente 1.281 euros) por el alquiler de su vivienda. En cambio, en Torremolinos disfruta de un apartamento de dos habitaciones con vistas al mar por 860 euros, casi la mitad de lo que desembolsaba en su país.

Según cuenta, "una botella de buen vino no arruina el presupuesto” ya que para ella, el ahorro no se limita al alquiler. La electricidad cuesta alrededor de un tercio menos, que en EE.UU. y el agua la mitad. Además, el seguro médico le supone casi 1.000 dólares menos al año. "La televisión, el teléfono e internet cuestan 74 euros al mes. El gas solo 18 euros", añade.

Una vida nueva junto al mar

La decisión de mudarse a España llegó tras una experiencia transformadora. En 2018, Addington recorrió el Camino de Santiago, y aquel viaje marcó un antes y un después en su vida. “Volví de España sin ganas de irme y estaba pensando en cómo, dónde y cuándo podría mudarme”, recuerda.

Con sus hijos ya adultos, decidió dar el paso definitivo en 2021 y se instaló de forma permanente en Torremolinos, donde encontró una comunidad internacional acogedora y un estilo de vida que encaja con su nueva etapa vital.

El destino favorito para jubilados extranjeros

El caso de Addington no es aislado. Según el portal Emigration Info, el coste de vida en España es entre un 20 % y un 40 % inferior al de Alemania, especialmente fuera de las grandes urbes como Madrid o Barcelona.

Además, España entra dentro del raking de los mejores países del mundo para vivir después de jubilarte, según la lista publicada por la revista Forbes. Según el medio, entre los mejores lugares para jubilarse actualmente se encuentran la Costa del Sol, Bilbao, la Costa Azahar y Alicante.