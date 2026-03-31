Un bar se ve obligado a poner este cartel después de que un perro orine en su puerta: el mensaje al dueño es maravilloso

Montaje de una barra de bar con el tuit del cartel del bar de Lavapiés.

Muchas veces se comparten en redes sociales carteles que han colgado en sus fachadas diferentes establecimientos que avisan a sus clientes y consumidores de novedades, horarios de cierre o de cualquier aspecto que les molesta. Sin embargo, pocos se han visto como el que ha colocado este bar del céntrico barrio de Lavapiés (Madrid).

Ha sido el cordobés pero afincado en la capital Emilio Montilla el que a través de su perfil de X (la Twitter de toda la vida) ha difundido el mensaje que han querido dejar los dueños del negocio a una persona que pasea un perro y que este orina en su puerta.

"Acabo de ver este impreso en el escaparate de un bar en Lavapiés y me declaro oficialmente fan", ha tuiteado Montilla, junto a una imagen del cartel que han colocado.

El mensaje es el siguiente: "Aviso importante para el dueño del perro que mea en la puerta y fachada. He llevado a analizar las disposiciones al laboratorio y su perro tiene una grave enfermedad. Los veterinarios la denominan indecorum, que traducido es mala educación del dueño. Pero tranquilo tiene cura y un hermoso árbol enfrente".

Otros carteles virales

Este no es ni mucho menos el primer cartel que ha puesto un bar o restaurante en España y que ha llegado a las redes sociales gracias a que algún tuitero lo haya decidido compartir.

Por ejemplo, el pasado mes de enero la popular cuenta Soy Camarero, que se encarga de difundir multitud de anécdotas y curiosidades relacionadas con el sector de la hostelería, compartió el cartel que puso un bar de Galicia y con el que quería un mensaje a padres y madres que van a su local con niños.

"Aviso. Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna/materna en este bar, pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo. Avisados estáis. Los niños no deben corretear entre las meses", se podía leer. Este mensaje abrió un debate y provocó multitud de reacciones para todos los gustos.