El secretario de Defensa de EEUU, señalado por usar información privada sobre Irán para lucrarse

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el 26 de marzo de 2026.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tenido que salir al paso de las informaciones que relacionaban al secretario de la Guerra, Pete Hegseth, con el uso de información privada y privilegiada sobre la guerra de Irán para lucrarse personalmente, un escándalo que le ha estallado a la Administración de Donald Trump, lo mismo que las apuestas (masivas, macabras y lucrativas) que se han hecho a propósito de las distintas acciones bélicas emprendidas por el país, de Venezuela a Irán.

En concreto, el diario Financial Times ha publicado que habría podido invertir en importantes empresas de defensa. Detalla que un agente de bolsa del expresentador de la Fox intentó supuestamente realizar una importante inversión en las principales empresas de defensa del país en las semanas previas al ataque estadounidense-israelí contra Irán. Hasta tres personas familiarizadas con el asunto lo confirman.

De acuerdo con el diario británico, el corredor de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes de que empezase la bautizada como Furia Épica.

Según la información del FT, la inversión analizada por el agente de Hegseth finalmente no se llevó a cabo, ya que el fondo, que se lanzó en mayo del año pasado, aún no estaba disponible para su compra por parte de los clientes de Morgan Stanley. El informe del rotativo no especifica qué grado de discrecionalidad tenía el agente para realizar inversiones en nombre de Hegseth, ni si este estaba al tanto de las gestiones del corredor.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, calificó esta madrugada como "falsa e inventada" la información del Financial que indicaba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

"Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata", agregó Parnell en su cuenta oficial de X.

Transparencia y decencia

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa, mientras analistas señalan que movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática incluso sin evidencia de conducta ilegal.

Este lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza "pronto" un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.