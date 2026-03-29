Elsa Punset, filósofa especialista en emociones: "La naturaleza ha querido que seamos envidiosos para que no te quedes atrás"

Las emociones son un espejo de nosotros mismos: algunas nos dan paz, otras, en grandes dosis, pueden dañarnos. Es el caso de la envidia, que puede nublar nuestro criterio y la forma en la que vemos la vida. La clave estriba en convertirla en motor, y no en una mochila. En conversación con Cope, Elsa Punset, divulgadora y escritora especializada en emociones, habla precisamente sobre la emoción.

Para la experta, lo más importante es preguntarnos a nosotros mismo por qué sentimos emociones negativas, como la envidia. Ella considera que la tratamos como "una maldición que se nos cae encima, pero que en una emoción "absolutamente corriente". La clave es considerarla como "un gran motivador", incide.

"La naturaleza ha querido que seamos envidiosos. ¿Por qué? Para que no te quedes atrás, que tú mires a los demás y digas 'venga, yo también quiero esto", apunta la profesional en su intervención en el programa Herrera en Cope. En esta línea, subraya que no existen "emociones negativas o positivas, buenas o malas", sino más bien, "útiles y perjudiciales". "Hay que empezar a verlas como que cada una de ellas tiene un mensaje".

"Un gran motivador"

Tal y como reza la experta, la envidia nos da el mensaje de "no me puedo quedar atrás". "Es un gran motivador", insiste. "El problema es que generamos más emociones negativas que positivas porque nunca olvidamos un insulto". En esta línea, explica que "al cerebro le da igual que te vayas a dormir siendo generoso, amable o feliz. Quiere que estés vivo, quiere que sobrevivamos. Y para eso nos carga con emociones negativas. Así que eso es un poco el contexto general de por qué sentimos envidia".

Relación entre la autoestima baja y la envidia

Punset señala que existe una "clara relación" entre la autoestima baja y la envidia. "Tenía un educador antes que decía: Un buen antídoto contra la envidia es la gratitud', porque la envidia es todo lo que no tengo", apostilla. De este modo, quienes son capaces de agradecer, "sienten menos envidia". "Somos muy sociales y casi nos angustia que los demás tengan cosas que nosotros no tenemos".

"Yo creo que, como siempre con las emociones negativas, no es sentirlas, que es que las sentimos en grandes cantidades, porque la naturaleza nos ha dotado de ellas, pero es aprender a gestionarlas, a entenderlas", culmina.