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Andalucía tiene 600.000 colmenas y produce el 50% de la miel de España: el avispón oriental ya ha destruido 10.000 en una sola campaña y avanza imparable
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Andalucía tiene 600.000 colmenas y produce el 50% de la miel de España: el avispón oriental ya ha destruido 10.000 en una sola campaña y avanza imparable

Una investigación analiza esta expansión y sus consecuencias desde que se detectó el primer ejemplar de esta especie invasora en esta comunidad.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Varias avispas, en una imagen de archivo
Varias avispas, en una imagen de archivoBoris Roessler/picture alliance vía Getty Images

La avista Vespa orientalis, o avispón oriental, es una especie invasora que llegó a la zona de Andalucía en 2018 y que, desde entonces, se ha extendido por toda esta comunidad, en especial, en zonas urbanos y periurbanos costeros, según revela una investigación de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), publicada en la revista científica Biological Invasions

Estas avispas se alimentan de crías de otros insectos y cazan polinizadores nativos, su impacto podría terminar debilitando las comunidades de especies esenciales para nuestros ecosistemas, advierten los autores de esta investigación. Y añaden que “aunque no representan un riesgo significativo para la población, pueden producirse picaduras puntuales”. Pero las cosas se complican para los alérgicos o los que puedan sufrir múltiples picaduras.

A estos daños hay que añadir la repercusión económica por los estragos que causan en las explotaciones apícolas. La avispa oriental dejó entre 8.000 y 10.000 colmenas muertas en Cádiz y el sur de Sevilla en la última campaña, pero el descubrimiento de un ejemplar en el Parque Nacional de Doñana hizo saltar las alarmas por los posibles daños que podría causar en el espacio protegido si se extendiera. 

El hallazgo llevó a Jairo Robla, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y uno de los autores del reciente estudio, a recopilar datos sobre la presencia de esta especie invasora, quien ha explicado que se trató de una observación puntual en un área de descanso de personal del parque, por lo que pudo entrar en un vehículo de algún trabajador, y aunque no hay constancia de que se haya establecido aquí, está claro que puede hacerlo, así que decidieron investigar por dónde andaba.

El resultado les sorprendió. Detectaron nuevas apariciones en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla y un registro aislado más al norte, en Toledo. En Cádiz y Málaga el número de observaciones aumentó notablemente en dos años, entre 2022 y 2024. Lo que implica “la invasión de las zonas bajas y áreas costeras”, según la investigación. Los investigadores obtuvieron un total de 695 registros en la península Ibérica, ninguno en Portugal, hasta finales de 2024. “Serán muchos más en la actualidad”, advierte Robla.

La bicolor, el otro avispón que cría en Andalucía, solo contaba con nueve registros en la España continental, que la investigación del CSIC ha elevado a 48. La especie se detectó en Málaga hace 17 años, donde se ha seguido expandiendo lentamente, y solo se ha descubierto fuera en una ocasión en Granada.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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