LA RAE aclara cómo referirse correctamente a estos dos países

La Real Academia Española (RAE) establece que algunos nombres de países pueden usarse opcionalmente con o sin artículo definido. Este es el caso de "India" y "Perú". Según la RAE, ambos nombres pueden ir precedidos de un artículo definido, aunque la preferencia por una u otra forma puede variar según el contexto y el uso regional.

En el caso de "India", la RAE señala que el uso del artículo definido "la" es común y aceptado. Por ejemplo, es correcto decir "la India" cuando se hace referencia a este país asiático. Sin embargo, también es aceptable utilizar simplemente "India" sin el artículo, especialmente en contextos periodísticos o formales. La elección entre "la India" e "India" puede depender del estilo del autor y del contexto en el que se utilice.

Por otro lado, "Perú" también puede ir precedido del artículo definido "el". Así, es correcto decir "el Perú" en muchas situaciones. No obstante, al igual que con "India", el uso del artículo no es obligatorio y "Perú" puede usarse sin él. La RAE indica que ambas formas son correctas y que la elección entre "el Perú" y "Perú" puede depender de factores como la tradición, el estilo y la preferencia personal.

Es importante destacar que, aunque el uso del artículo definido con estos nombres de países es opcional, hay otros topónimos que no admiten el uso de artículos. Por ejemplo, nombres de países como "Chile", "Egipto" y "Noruega" no se utilizan con artículos definidos. Decir "la Chile" o "el Egipto" sería incorrecto en español. La RAE proporciona una lista detallada de estos nombres en el Diccionario panhispánico de dudas, donde se especifica qué nombres de países pueden o no llevar artículo.

Además, la RAE explica que en algunos casos, el artículo es parte integral del nombre propio del lugar y debe escribirse con mayúscula inicial. Ejemplos de esto incluyen "La Habana" y "El Cairo". En estos casos, el artículo no se amalgama con las preposiciones "a" y "de", por lo que se debe decir "a La Habana" y "de El Cairo", manteniendo el artículo como parte del nombre propio.

La preferencia por el uso del artículo con ciertos nombres de países puede variar según la región y el contexto. En algunos países de habla hispana, es más común escuchar "la India" y "el Perú", mientras que en otros, "India" y "Perú" sin artículo pueden ser más frecuentes. Esta variabilidad refleja la riqueza y diversidad del idioma español, así como las influencias culturales y lingüísticas de cada región