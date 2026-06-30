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Un jubilado encuentra en una caja de hojalata, al vaciar la casa de su madre, dos bonos postales de 1939 que hoy podrían valer 63.000 euros
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Un jubilado encuentra en una caja de hojalata, al vaciar la casa de su madre, dos bonos postales de 1939 que hoy podrían valer 63.000 euros

Un hallazgo que representa mucho más que una posible fortuna.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una caja de madera llena de billetes y monedas
Una caja de madera llena de billetes y monedas.Getty Images

Antes de vaciar un viejo armario, la mayoría de las personas solo espera encontrar recuerdos, fotografías antiguas o documentos que llevan años acumulando polvo. Sin embargo, hay veces que entre cajas olvidadas y objetos que parecen no tener valor, aparecen auténticas sorpresas capaces de cambiar por completo una historia familiar. Y es que algunos de esos papeles, pueden esconder un valor económico inesperado y convertirse en un auténtico tesoro.

Eso fue exactamente lo que ocurrió a un jubilado de 64 años mientras vaciaba la vivienda de su madre. En el interior de una antigua caja de hojalata encontró dos bonos de ahorro postal emitidos en 1939 que habían permanecido olvidados durante más de ocho décadas. Tras consultar con especialistas, descubrió que aquellos documentos, que en su día pasaron desapercibidos, podrían alcanzar en la actualidad un valor cercano a los 63.000 euros.

“Estábamos empezando a vaciar el garaje, donde también habían acabado las cosas de mi abuela, que falleció en el año 2000”, explica el hombre en declaraciones recogidas por La Repubblica. Allí descubrió los bonos, de 1.000 liras cada uno y emitidos durante el antiguo Reino de Italia, que aparecieron doblados en el interior de la caja junto a monedas antiguas, fotografías y otros recuerdos familiares.

En manos del tribunal

El descubrimiento se produjo en 2022, dos años después del fallecimiento de su madre, cuando la familia preparaba la vivienda para su venta. Nadie conocía la existencia de esos títulos, ni siquiera los hijos del propietario original, que falleció en 1964 tras haber regresado de la Segunda Guerra Mundial. Tras leer noticias sobre casos similares, el jubilado decidió pedir ayuda a una asociación especializada, que puso el caso en manos de abogados expertos en bonos postales inactivos.

Aunque este tipo de títulos suele prescribir con el paso de los años, los letrados sostienen que, al haber fallecido el titular antes de su vencimiento y desconocer los herederos su existencia, el plazo para reclamar podría empezar a contar desde el momento en que fueron encontrados. Eso sí, la cifra de 63.000 euros no es definitiva, sino una estimación realizada a partir del valor que tenían en 1939, su revalorización, los intereses acumulados y la capitalización durante décadas.

Será ahora un tribunal el que determine si los herederos tienen derecho a cobrar el importe y cuál sería la cantidad exacta. Mientras espera la resolución judicial, el hombre asegura que lo que más le impresionó no fue el posible valor económico del hallazgo. “Me asombró que sus sacrificios permanecieran allí, inconclusos, dentro de una caja”, recordó, convencido de que aquellos bonos representan mucho más que una posible fortuna.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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