La UME se moviliza por un incendio en Ávila que ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario con Madrid

Un agente de la UME, el 31 de julio de 2025 en Cuevas del Valle, Ávila, Castilla y León, España.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado varios equipos de intervención para colaborar en la extinción del incendio forestal declarado este viernes en San Bartolomé de Pinares (Ávila), que ha alcanzado el nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid.

El incendio, originado a las 14:45 horas en este pequeño municipio abulense de poco más de 500 habitantes, ha avanzado rápidamente hacia las localidades vecinas, obligando al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a suspender los trenes de MD que iban a salir desde la estación Madrid Príncipe Pío. De esta forma, los viajeros "deberán encaminarse a la estación de Madrid Chamartín para ser reubicados en circulaciones de Alta Velocidad hasta Valladolid".

Antes, se había interrumpido el tráfico ferroviario entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, en la línea que conecta Villalba de Guadarrama con Ávila, debido a la proximidad de las llamas a las vías.

Ante la gravedad de la situación, la Junta de Castilla y León declaró el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) apenas una hora y media después del inicio del fuego. Este nivel de emergencia autoriza la movilización de medios estatales, lo que ha activado el despliegue de la UME.

La Unidad ha desplazado efectivos del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (con base en Torrejón de Ardoz, Madrid) y del Quinto Batallón (con base en León), que se han sumado a los cerca de 50 medios terrestres y aéreos que ya operaban en la zona.

Actualmente trabajan en las labores de extinción 11 medios aéreos, 11 autobombas, 8 brigadas helitransportadas (BRIF), 7 cuadrillas terrestres, 5 agentes medioambientales, 2 técnicos y un buldócer.

El incendio de San Bartolomé de Pinares se produce mientras aún sigue activo el incendio declarado el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas, también en la provincia de Ávila, que ha calcinado alrededor de 2.200 hectáreas.

El origen del nuevo fuego sigue bajo investigación, mientras las autoridades continúan evaluando la evolución de las llamas y el posible impacto en otras infraestructuras o núcleos de población cercanos.

Desalojan medio centenar de viviendas de una urbanización por un fuego en Aldea del Cano (Cáceres)

Por otra parte, el Plan de Lucha contra incendios forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro en incendio en la localidad cacereña de Aldea del Cano, inicialmente atribuido a la de Torrequemada, por afección a edificaciones aisladas y una carretera, por el que han desalojado medio centenar de viviendas de una urbanización.

De esta forma, como medida preventiva y ante la evolución del fuego, agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona, y en cumplimiento de las medidas establecidas por el Mando Único, están procediendo al desalojo del paraje conocido como 'Las Albarranas', ubicado en la urbanización 'La Zafra', donde se estima que entre 40 y 50 viviendas se están viendo afectadas.

En la zona están actuando seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.