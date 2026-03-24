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Alejandro Cano, trabajador del aeropuerto de Palma: "Vivo a cinco minutos del trabajo, pero en verano con los 'rent a car' tardo 45"
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Alejandro Cano, trabajador del aeropuerto de Palma: "Vivo a cinco minutos del trabajo, pero en verano con los 'rent a car' tardo 45"

"Es desesperante, no puede ser que ya no podamos ni ir a trabajar".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Imagen de un aeropuerto.
Imagen de un aeropuerto.Getty Images

El impacto del turismo en regiones como Mallorca no solo se mide con el incremento de los precios de la vivienda o la saturación de las playas. También se nota (y mucho) en algo tan básico como ir a trabajar.

Cada verano miles de residentes ven cómo sus trayectos cotidianos se alargan de forma drástica, en gran parte por el aumento de vehículos de alquiler en circulación, lo que convierte la rutina diaria en un absoluto momento de desesperación.

Alejandro Cano, un trabajador del aeropuerto de Palma, lo vive cada día en primera persona. "En invierno tardo menos de cinco minutos en llegar al aeropuerto. Vivo a cinco minutos, pero en verano con los 'rent a car' tardo 45", ha asegurado.

Este residente mallorquín de 32 años, quien trabaja como maletero en el aeropuerto de Palma, reside en la zona de Can Pastilla, a escasos minutos de su puesto de trabajo. Algo que cambia drásticamente cuando es temporada alta.

"En verano puedo tardar 40 minutos o a veces casi una hora más para hacer exactamente el mismo recorrido", ha criticado el mallorquín. "Sabes que estás a cinco minutos, pero puedes pasarte media hora sin avanzar. Es desesperante, no puede ser que ya no podamos ni ir a trabajar", ha añadido enfadado.

Un trayecto corto convertido en una odisea

El caso de Alejandro es el de muchos residentes de la isla, independientemente de su puesto de trabajo. Y su experiencia refleja una realidad compartida por muchos trabajadores en zonas turísticas: una movilidad que prácticamente colapsa en los meses de mayor afluencia.

El principal responsable, según ha señalado, es el aumento masivo de coches de alquiler. "Los rent a car llenan todas las carreteras. Hay muchísimos más coches que en invierno y eso se nota muchísimo", ha afirmado.

"Al final parece que la ciudad no está pensada para los que vivimos aquí, sino para los que vienen de fuera", ha criticado el mallorquín, siendo esta una queja compartida por la mayoría de los residentes del archipiélago.

En concreto, Mallorca recibe cada año millones de turistas, llegando a duplicar el número de personas en la isla en temporada alta. Así, la isla alcanza máximos históricos de población en verano, superando los 1,49 millones de personas en agosto.

Y muchos de estos turistas (la gran mayoría) optan por alquilar un coche para moverse con libertad. Un modelo que, aunque impulsa la economía, también genera tensiones en la vida cotidiana de los residentes.

El turismo que lo condiciona todo

La congestión no solo afecta al tiempo de desplazamiento, sino también al estrés diario que sufren los residentes para algo tan simple y crucial como ir y volver del trabajo.

"Tienes que salir muchísimo antes de casa por si acaso, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Son minutos que vas acumulando y al final es casi una hora diaria solo en atascos, que además está fuera del horario laboral", ha lamentado Antonio.

El problema de los rent a car no es solo una cuestión de movilidad. Para muchos residentes, es también un símbolo de un modelo turístico que prioriza al visitante sobre el habitante.

"Parece que vives en dos ciudades diferentes a lo largo del año, en verano es otro mundo totalmente distinto", ha expuesto el trabajador, quien ha subrayado que lo que debería ser un trayecto rutinario se convierte en “una pesadilla diaria durante varios meses”.

Además, uno de los principales problemas, según los propios trabajadores, es que el aumento de vehículos no viene acompañado de una mejora proporcional en las infraestructuras.

"Las carreteras son las mismas, pero hay el doble o el triple de coches", ha señalado Alejandro, quien además ha recordado que, en muchos casos, el coche privado en Mallorca es casi la única alternativa viable.

Transporte público deficiente

Aunque existen opciones de transporte público en la isla, estas son más que insuficientes, con unos horarios y unas frecuencias muy difíciles de adaptar a las necesidades cotidianas de los residentes.

"El transporte público aquí es de risa. Yo que vivo al lado, si fuese en autobús tardaría más de una hora, teniendo que ir hasta el centro de la ciudad primero para luego hacer un transbordo. No tiene sentido", ha explicado el maletero.

Además, teniendo en cuenta que en su trabajo muchas veces tiene turnos nocturnos, esta opción ya se vuelve completamente inviable. "Si entras muy temprano o sales muy tarde ya olvídate, dependes del coche sí o sí", ha asegurado.

"No digo que no tenga que haber turismo, pero hay cosas que se nos están yendo de las manos. Una cosa es que venga gente y otra que no puedas ni llegar a tu trabajo con normalidad. Y lo peor es que te acabas acostumbrando, pero no debería ser normal", ha concluido.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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