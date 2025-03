Lanzan un aviso por los efectos en España tras el desembalse de la mayor presa de Europa occidental

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) emitió el viernes un aviso ante una posible crecida del caudal del río Guadiana debido a un nuevo desembalse de agua del sistema de presas Alqueva-Pedregao, en Portugal, pero que también ocupa parcialmente territorio extremeño. Además, el pasado jueves se produjo otro aviso de liberación de agua, pero que el río "ha podido asumir sin registrar incidencias".

De este modo, el Ayuntamiento ayamontino explicó que en la tarde del jueves, a las 18:00 horas, se produjo un nuevo desembalse de unos mil metros cúbicos por segundo del sistema de presas Alqueva-Pedregao.

"No obstante, el coeficiente de mareas no es excesivamente elevado como en otras ocasiones, y todo apunta a que la crecida en nuestra localidad no alcanzaría niveles preocupantes, lo que nos aporta mayor tranquilidad", señaló.

En este sentido, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Consistorio ayamontino, José María Mayo, explicó que tras un primer desembalse, los dispositivos del Ayuntamiento están "en alerta precisamente por si hubiera que hacer alguna intervención", ya que "se va a seguir desembalsando", por lo que ha pedido a la ciudadanía "prudencia y limitar las actividades que se tengan que hacer en la margen del río".

"Desembalse sin incidencias"

Por otro lado, el teniente de alcalde explicó que los ayuntamientos del Guadiana recibieron un aviso el jueves de las autoridades portuguesas, alertando de una posible crecida del río debido a la apertura para liberar agua del sistema de presas.

Al respecto, detalló que "hay un convenio entre España y Portugal para gestionar el curso bajo del Guadiana, porque la presa de Alqueva está en territorio portugués, pero la influencia también es sobre España". "Entonces hay una regulación especial sobre esta cuenca que esta vez ha funcionado perfectamente porque la información ha fluido con rapidez desde las autoridades portuguesas", ha abundado.

Así, incidió en que la de Alqueva es "la presa más grande de Europa occidental" y si "ha tenido que desembalsar es porque evidentemente este año está siendo lluvioso", al tiempo que señaló que realizaron la mañana del jueves la liberación de unos 280 metros cúbicos por segundo de agua, que es "mucha agua, pero en principio esas cantidades incluso se manejan en simulacros".