Lao-Tsé, filósofo chino, sobre la discreción como señal de inteligencia: "Quien sabe, no habla; quien habla, no sabe"

En una época en la que opinar parece casi una obligación y las redes sociales premian la respuesta rápida, el exceso de confianza se ha convertido en una de las señas de identidad del debate público. Sin embargo, cada vez más estudios y expertos coinciden en que quienes más saben sobre un tema no siempre son quienes más hablan de él, una realidad que invita a replantearse qué entendemos realmente por conocimiento, inteligencia y credibilidad.

Hace más de dos mil años, el filósofo chino Lao-Tsé ya reflexionó sobre esta aparente contradicción en una de las frases más célebres del pensamiento oriental: “Quien sabe, no habla; quien habla, no sabe”. Lejos de defender el silencio absoluto, el fundador del taoísmo planteaba que el conocimiento profundo suele ir acompañado de humildad y cautela, mientras que la necesidad constante de demostrar lo que se sabe puede ser, precisamente, una señal de lo contrario.

La frase cuestiona una cultura que premia a quienes hablan más alto y responden más rápido, algo de lo que la psicología contemporánea se ha hecho eco. Según recoge Tupi, el efecto Dunning-Kruger habla precisamente de que las personas con menos conocimientos en una materia suelen sobrevalorar sus capacidades, mientras que quienes poseen una comprensión más profunda tienden a ser más conscientes de sus limitaciones.

La ilusión de saber

Esta tendencia ayuda a explicar por qué la seguridad con la que alguien defiende una idea no siempre es un reflejo fiel de cuánto sabe realmente sobre ella. Llevado al presente, ese patrón ayuda a entender por qué en redes sociales suele imponerse antes la seguridad rotunda que el matiz. En un entorno que premia la rapidez y la contundencia, las opiniones más categóricas suelen ganar visibilidad, aunque no siempre estén respaldadas por un conocimiento más profundo.

De hecho, los expertos señalan que el conocimiento profundo suele ir acompañado de una mayor conciencia de los matices, las excepciones y las incertidumbres que rodean cualquier asunto. Por eso, quienes dominan una materia suelen utilizar expresiones como “depende” o “es más complejo de lo que parece”, mientras que las afirmaciones categóricas y las respuestas absolutas suelen ser más frecuentes entre quienes desconocen buena parte de la información disponible.

Más de dos mil años después de que aquella reflexión fuera escrita, su mensaje sigue tan vivo como al principio. En una sociedad donde hablar mucho suele confundirse con saber más, la discreción y la capacidad de reconocer los propios límites se vuelven rasgos cada vez más valiosos. Quizá la verdadera inteligencia no consista en tener respuesta para todo, sino en saber cuándo merece la pena hablar y cuándo es mejor seguir aprendiendo.