Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando una agenda de papel en vez del móvil recuerdan mejor y tienen menos estrés
Sociedad
Sociedad

Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando una agenda de papel en vez del móvil recuerdan mejor y tienen menos estrés

Expertos afirman que escribir a mano obliga al cerebro a seleccionar, resumir y organizar la información antes de plasmarla, y ayuda a la memoria y comprensión.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Unrecognizable businesswoman taking notes in a notebook while working on her laptop in a cozy home office, balancing productivity and comfort. Business and telework concept
Una persona apunta anotaciones a mano en su agenda.Getty Images

Sin temor a que les llamen viejunos, dejando claro que no se trata de que tengan nostalgia de tiempos pasados ni de que nieguen la importancia de la tecnología, especialistas en psicología del aprendizaje han constato que anotar en papel implica un procesamiento mental diferente. De forma que escribir a mano obliga al cerebro a seleccionar, resumir y organizar la información antes de plasmarla, lo que favorece la memoria y la comprensión, según ha publicado TN.

De hecho, estudios publicados en Frontiers in Psychology y en el Journal of Cognitive Neuroscience demostraron que la escritura manual ayuda a codificar mejor los datos y mejora la memoria de trabajo. El psicólogo Sam Gilbert, del University College London, ha explicado que “apuntar en un soporte físico libera recursos mentales”, al permitir que la mente se enfoque en otras tareas.

Además, el usar una agenda de papel no es sólo una cuestión de costumbre, sino que también es una herramienta que usan muchas personas para sentirse más en calma. El simple acto de tachar una tarea cumplida genera satisfacción y ayuda a visualizar el avance, algo que las aplicaciones digitales no siempre logran transmitir.

Además, como ya sabemos, usar una agenda física permite desconectarse del celular y de las pantallas, y esto lo que hace es contribuir a bajar los niveles de ansiedad y estrés. “Ver objetivos y tareas en un formato visible puede generar mayor claridad mental”, destacan los expertos.

Éstos apunta una serie de rasgos que comparten quienes prefieren la agenda de papel como la organización consciente: planifican de forma intencional y visualizan mejor sus responsabilidades; la preferencia por lo tangible, retienen mejor la información cuando la escriben y pueden modificarla directamente; la menor dependencia digital, buscan pausas del exceso de pantallas y eligen herramientas menos distractoras, y la sensación de control: ver todo en papel ayuda a reducir la incertidumbre diaria y aporta claridad.

Uno de los estudios que confirma esta teoría es el de realizado por los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer (de las Universidad de Princeton y California). Éstos concluyeron que "el bolígrafo es más poderoso que el teclado". Escribir a mano obliga a un procesamiento más profundo de la información, lo que impacta directamente en la memoria y el aprendizaje.

Sin embargo, estos especialistas matizan que usar agenda de papel no significa ser más productivo o más organizado que quienes prefieren lo digital. Se trata, simplemente, de una forma más consciente y personal de gestionar el tiempo y las tareas.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA ZEISS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos