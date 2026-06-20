Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando una agenda de papel en vez del móvil recuerdan mejor y tienen menos estrés

Sin temor a que les llamen viejunos, dejando claro que no se trata de que tengan nostalgia de tiempos pasados ni de que nieguen la importancia de la tecnología, especialistas en psicología del aprendizaje han constato que anotar en papel implica un procesamiento mental diferente. De forma que escribir a mano obliga al cerebro a seleccionar, resumir y organizar la información antes de plasmarla, lo que favorece la memoria y la comprensión, según ha publicado TN.

De hecho, estudios publicados en Frontiers in Psychology y en el Journal of Cognitive Neuroscience demostraron que la escritura manual ayuda a codificar mejor los datos y mejora la memoria de trabajo. El psicólogo Sam Gilbert, del University College London, ha explicado que “apuntar en un soporte físico libera recursos mentales”, al permitir que la mente se enfoque en otras tareas.

Además, el usar una agenda de papel no es sólo una cuestión de costumbre, sino que también es una herramienta que usan muchas personas para sentirse más en calma. El simple acto de tachar una tarea cumplida genera satisfacción y ayuda a visualizar el avance, algo que las aplicaciones digitales no siempre logran transmitir.

Además, como ya sabemos, usar una agenda física permite desconectarse del celular y de las pantallas, y esto lo que hace es contribuir a bajar los niveles de ansiedad y estrés. “Ver objetivos y tareas en un formato visible puede generar mayor claridad mental”, destacan los expertos.

Éstos apunta una serie de rasgos que comparten quienes prefieren la agenda de papel como la organización consciente: planifican de forma intencional y visualizan mejor sus responsabilidades; la preferencia por lo tangible, retienen mejor la información cuando la escriben y pueden modificarla directamente; la menor dependencia digital, buscan pausas del exceso de pantallas y eligen herramientas menos distractoras, y la sensación de control: ver todo en papel ayuda a reducir la incertidumbre diaria y aporta claridad.

Uno de los estudios que confirma esta teoría es el de realizado por los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer (de las Universidad de Princeton y California). Éstos concluyeron que "el bolígrafo es más poderoso que el teclado". Escribir a mano obliga a un procesamiento más profundo de la información, lo que impacta directamente en la memoria y el aprendizaje.

Sin embargo, estos especialistas matizan que usar agenda de papel no significa ser más productivo o más organizado que quienes prefieren lo digital. Se trata, simplemente, de una forma más consciente y personal de gestionar el tiempo y las tareas.