Ventilar durante el día es contraproducente: un arquitecto explica qué hacer en casa cuando la temperatura alcanza los 30 grados

Una ola de calor muy intensa azotará España en los próximos días. En algunos puntos del sur peninsular podrían alcanzarse los 44ºC de máxima. Y esto es sólo el comienzo del verano. La Aemet ya ha pronosticado que será más caluroso de lo normal, por lo que conviene estar preparado.

Estos días se pueden hacer especialmente duros aunque estés día y noche en casa. Las altas temperaturas también se notan en el hogar, sobre todo si no dispones de buen aislamiento. Y suelen ser muy incómodas a la hora de dormir, ya que dificultan mucho el descanso.

Además, no pocas personas caen en ciertos errores en estas fechas. Por ejemplo, ventilar durante el día, precisamente cuando la vivienda puede llenarse de aire caliente.

El arquitecto Hannes Oppeel explica al diario neerlandés AD los consejos que debes poner en marcha para permanecer lo más fresco posible en casa y que el calor no te afecte.

Trucos para estar fresco en casa, según un arquitecto

Lo más sencillo y eficaz es cerrar las ventanas, bajar las persianas y activar el aire acondicionado, al menos en las horas de más calor. Sin embargo, no todo el mundo tiene aire. Y existen otros trucos que igualmente puedes poner en práctica si quieres ahorrar. Esto es lo que aconseja Oppeel:

Ventilar por la noche : un clásico, por las noches siempre corre algo más de aire y suele ayudar a refrescar el hogar.

: un clásico, por las noches siempre corre algo más de aire y suele ayudar a refrescar el hogar. Aire acondicionado portátil : en casas o apartamentos pequeños donde no vas a poner una instalación fija puede ser muy útil el aire acondicionado portátil. Hay que asegurarse de que la estancia en la que se usa el aire portátil puede aislarse adecuadamente, de lo contrario la refrigeración será poco eficaz.

: en casas o apartamentos pequeños donde no vas a poner una instalación fija puede ser muy útil el aire acondicionado portátil. Hay que asegurarse de que la estancia en la que se usa el aire portátil puede aislarse adecuadamente, de lo contrario la refrigeración será poco eficaz. Ventilador con cubitos de hielo : otro viejo truco; usar un recipiente con cubitos de hielo o una botella de agua congelada frente al ventilador, así la sensación de fresco aumenta. Eso sí, no te ayudará demasiado si hace un calor extremo.

: otro viejo truco; usar un recipiente con cubitos de hielo o una botella de agua congelada frente al ventilador, así la sensación de fresco aumenta. Eso sí, no te ayudará demasiado si hace un calor extremo. Prescinde del horno: el arquitecto recomienda no utilizar electrodomésticos que desprendan calor, en la medida de lo posible. Aconseja prescindir del horno y así matar dos pájaros de un tiro, no generarás más calor en casa y aprovecharás para comer algo ligero y refrescante, como una ensalada.

el arquitecto recomienda no utilizar electrodomésticos que desprendan calor, en la medida de lo posible. Aconseja prescindir del horno y así matar dos pájaros de un tiro, no generarás más calor en casa y aprovecharás para comer algo ligero y refrescante, como una ensalada. No tiendas la ropa mojada: si hace calor y tiendes la ropa en casa, "se crea una especie de sauna", según Oppeel. Trata de colgar la ropa fuera. Con estas temperaturas no tardará nada en secarse.

Poniendo en práctica todos estos trucos lograrás que el calor sea mucho más llevadero.

El inconveniente de las casas con buen aislamiento

Lo mejor, sin duda, es que tu vivienda esté bien aislada y no te veas tan afectado por las temperaturas. Sin embargo, esto es una moneda de doble cara. Las casas bien aisladas presentan un inconveniente.

"El calor entra más lentamente, pero también le cuesta más salir", expone el arquitecto. Si es tu caso, debes actuar con inteligencia y ventilar por las noches, aún con más motivo.