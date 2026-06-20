Cuando pensar se convierte en un lujo: la lectura profunda se fractura por clases sociales mientras la pantalla sustituye al texto en la vida diaria

Un profesor pone como tarea a sus alumnos leer un ensayo de 20 páginas y ninguno la termina. Le ha pasado a Tyler Jagt, que ha contado esta experiencia vivida en su clase de retórica y escritura. Y es que los académicos llevan tiempo advirtiendo de que las habilidades de lectura y la capacidad de atención de los estudiantes son muy bajas, según un artículo publicado en Chronicle of Higher Education.

El texto en cuestión “tenía la misma extensión que había asignado durante cinco años y la misma extensión que había leído sin quejarme cuando era estudiante de pregrado hace una década”, relata Tyger Jagt, que ha impartido clases de literatura y escritura crítica en las universidad estadounidenses de Mercer, de James Madison y de Wake Forest.

"Cuando pregunté por qué no habían terminado, una estudiante reconoció con toda sinceridad que el texto era demasiado largo y no dejaba de perder el hilo del contenido", relata este docente. Además, no se trataba de una clase de recuperación de estudiantes poco aplicados, éstos habían superado el proceso de admisión y escrito ensayos lo suficientemente buenos como para entrar. Sin embargo, una lectura académica rutinaria los había superado.

Numerosos colectivos de profesores están alertando sobre la falta de habilidades de lectura y capacidad de atención de los estudiantes actuales. Además, mientras la pantalla sustituye al texto, en la vida diaria la lectura profunda se fractura según la clase social a la que pertenezcan los alumnos. Como también ha publicado The College Fix, algunos estudiantes universitarios tienen dificultades para leer incluso unas pocas frases. Algunos estudiantes de universidades de la Ivy League no pueden terminar un libro completo. De hecho, algunos estudiantes ya no tienen la capacidad de atención suficiente para terminar de ver una película.

Jagt menciona tres problemas principales que están contribuyendo a esta situación: las ramificaciones de los teléfonos inteligentes, la IA y el currículo básico común. "Mis alumnos de distritos que fomentaron la lectura sostenida mediante clases reducidas, políticas estrictas sobre el uso del teléfono y profesores que se negaban a preparar a los alumnos para los exámenes, llegan con la atención relativamente intacta", escribió. «Mis alumnos de distritos que se rindieron ante los dispositivos y las pruebas estandarizadas llegan agotados cognitivamente».

Según opina este experto, "una democracia que exige un electorado alfabetizado está, en realidad, privando a una parte de ese electorado de la alfabetización, mientras que a la otra le vende un estilo de vida de "trabajo profundo" como un bien de lujo. Es decir, esos estudiantes que hoy no pueden leer un artículo de 20 páginas "son los votantes que mañana no podrán leer un proyecto de ley, o los jurados que no podrán seguir un alegato final", advierte el docente.