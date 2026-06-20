Trump jubila el Air Force One: así es su nuevo avión, un "irremplazable" regalo de Catar de 400 millones

Fotografía difundida por la Fuerza Área de EEUU del nuevo Air Force One en su primera exhibición pública en Washington.

La Casa Blanca tiene un nuevo avión presidencial. Donald Trump ha presentado este viernes el nuevo Air Force One en su primera exhibición pública: un Boeing 747-8 cuya remodelación fue valorada en 400 millones de dólares y donado por Catar.

El momento ha sido inédito. El presidente de Estados Unidos ha descendido por la escalinata del avión dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington. "No habrá nunca uno como este. Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo", ha afirmado el mandatario durante la presentación.

El aparato catarí no puede ir más en concordancia con los gustos del presidente. El Boeing 747-8, ha sido pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense a petición de Trump para su uso como aeronave presidencial. Este avión sustituye actual modelo Air Force One, que ha estado en servicio durante 35 años.

El avión retirado, un Boeing 747-200B utilizado como Air Force One cuando transporta al presidente, ha realizado su último vuelo esta pasada madrugada, al trasladar a Trump de regreso a Washington tras su participación en la cumbre del G7 en Francia.

El magnate neoyorquino ha aprovechado para anunciar la primera misión del nuevo Air Force One: encabezará un desfile aéreo el próximo 4 de julio, día en el que el país cumple 250 años, en Washington. "Tendremos muchos aviones sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca y este encabezará la formación", ha aseverado.

Un regalo no exento de polémica

Fue hace meses cuando el Pentágono aceptó el regalo de Catar, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

La Fuerza Aérea anunció este viernes la llegada del avión, cuya designación militar es VC-25B Bridge, al Grupo de Transporte Aéreo Presidencial en la Base Conjunta Andrews (Maryland), donde iniciará una serie de vuelos de certificación antes de incorporarse formalmente a la flota encargada del transporte del presidente estadounidense.

Según la Fuerza Aérea, la entrega de la aeronave responde a la necesidad de reducir la presión sobre la envejecida flota VC-25A, cuyos ciclos de mantenimiento son cada vez más extensos. "La seguridad y la protección del comandante en jefe son nuestra máxima prioridad", afirmó en un comunicado el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink.

El organismo destacó además que cualquier aeronave que opere bajo el distintivo Air Force One debe cumplir estrictos requisitos de seguridad para garantizar que el presidente permanezca protegido y plenamente conectado durante sus desplazamientos. "Estamos orgullosos de entregar el avión VC-25B Bridge al presidente", afirmó, por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach.

Por el momento se desconoce cuál será el primer vuelo del avión catarí, aunque medios estadounidenses especulan con que Trump podría viajar al Monte Rushmore (Dakota del Sur) a comienzos de julio, con motivo de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia del país.