Las tres noticias Huff que no te puedes perder este lunes 22 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
¿Se merece Lamine Yamal el Balón de Oro? Es una de las conversaciones del día y la hemos trasladado a una encuesta. Esperamos vuestro voto... por ahora está reñido. Y estamos preparando también todo lo que no sabías de Mariona Caldentey, otra de las favoritas.
Hoy también se habla de la cadena de reconocimientos internacionales al Estado palestino. Héctor Juanatey nos recuerda qué dijo el PP cuando España lo hizo en mayo del año pasado y os contamos también qué supone a efectos prácticos este reconocimiento y cuál es la lista de los países que se han sumado a ese lado de la historia.
Y sobre Israel, Álvaro Palazón cuenta el "mandoble dialéctico" de Iñaki López a José María Aznar. "No da una", dice el presentador. Aquí tenéis por qué.