Iñaki López evidencia lo que ha pasado 72 horas después de que Aznar apoyase a Israel: "No da una"

Iñaki López le ha dado un mandoble dialéctico a José María Aznar desde X, donde ha recuperado unas palabras del expresidente del Gobierno para poner sobre la mesa lo que ha pasado tres días después de pronunciarlas.

Aznar ha defendido el papel de Israel frente a Gaza del Campus FAES, organización de la que es presidente.

"¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear, con Arabia Saudí haciendo la carrera nuclear, con Al Alsad en Siria? ¿Con Hamás en Gaza y Cisjordania? Es mejor y más seguro ahora. Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total", ha señalado el expresidente.

"Nosotros nos jugamos mucho en Ucrania. Más vale que no caiga. El problema que tenemos los europeos es un problema verdaderamente agobiante de guerra en Europa. Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y Europa. La conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total", ha llegado a decir Aznar en unas declaraciones que han dado la vuelta a España y que han provocado decenas y decenas de reacciones.

¿Y qué ha pasado 72 horas después de estas palabras? Que Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal han reconocido oficialmente el Estado de Palestina a pocos días de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Algo que no ha dudado en recordar el presentador de Más Vale Tarde: "72 horas después de su advertencia Canadá, Gran Bretaña, Australia, Francia y Portugal reconocen el Estado palestino. No da una".

Un mensaje publicado en X hace 11 horas que supera con creces los 4.000 'me gusta' y los mil compartidos, siendo esta una de las publicaciones que más se está compartiendo en la red social de Elon Musk en las últimas horas.