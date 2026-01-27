Laura (26), de cantar en misas por 44 euros a ganar hasta 3.000 al mes: "La inseguridad financiera es muy estresante"

Laura es una joven francesa de 26 años que es cantante de ópera (soprano). Desde los 14 años recibe clases de canto y a los 20 años fue admitida en la prestigiosa escuela coral de Notre-Dame, en París.

Sin embargo, sus inicios no fueron nada fáciles en lo que a lo económico se refiere. En declaraciones al medio de comunicación francés Le Monde, Laura ha contado que comenzó cantando misa en Notre-Dame.

"Está muy mal pagado (por ejemplo, una misa de lunes puede generar solo 44 euros brutos), pero al acumular estos ingresos, pude obtener la condición de trabajadora intermitente en las artes escénicas", ha detallado la joven.

La situación económica de esta cantante de ópera ha mejorado bastante ahora en comparación con su trabajo en las misas. "Gano de media entre 1.700 y 3.000 euros netos al mes", ha destacado Laura.

No obstante, la joven ha reconocido que pese a ese sueldo, la de cantante de ópera "es una profesión donde los proyectos se acumulan durante un año y, al año siguiente, no tienes absolutamente nada. Esta inseguridad financiera es bastante estresante porque no tenemos control sobre la situación económica".

"Hay meses en lo que me gano muy bien la vida y a veces es todo lo contrario"

En ese sentido, Laura ha expresado que "hay meses en los que creo que me gano muy bien la vida con el trabajo de mis sueños. Y a veces es todo lo contrario: me cuesta encontrar audiciones, viajo por toda Francia, me gasto una fortuna en billetes de tren, hoteles, profesores de canto, etc., intentando encontrar un trabajo que ni siquiera cubre todo lo que he pagado... Es un trabajo en el que estás constantemente en extremos".

Pese a ello, para la joven merece la pena dedicarse a ser cantante de ópera de manera profesional. "Es cierto que esta profesión genera mucho estrés e inseguridad, pero es una vida extraordinaria en la que constantemente conoces gente nueva. En cada concierto, descubres nuevos músicos, una nueva ciudad…", ha subrayado.

Respecto a su futuro de aquí a diez años, Laura ha señalado que "idealmente, tendré un agente, un trabajo y quizás incluso mi primer hijo. Si a los 30 me doy cuenta de que mi carrera está estancada y no encuentro trabajo, buscaré otra cosa".