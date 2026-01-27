El experimento de una meteoróloga con un plato de pasta a 30 grados bajo cero: "¿Queréis venir y probarlo para cenar?"

Gran parte de EEUU está teniendo que enfrentarse a temperaturas extremas a causa de una histórica tormenta invernal. En ese contexto, la meteoróloga Jennifer McDermed ha decidido hacer un experimento.

McDermed, quien se encuentra en Minneapolis (ciudad del estado de Minnesota), sacó a la terraza de su casa un plato de pasta para comprobar qué ocurría al exponerlo a una temperatura de 30 grados bajo cero.

En su cuenta en la red social X, la meteoróloga ha compartido una imagen y un vídeo en los que se puede apreciar un plato con pasta enredada en un tenedor. El cubierto, al congelarse junto a la pasta, ha quedado suspendido en el aire.

La llamativa publicación de Jennifer McDermed se ha hecho viral a nivel mundial. Acumula 9 millones y medio de visualizaciones, 55.000 'me gusta', 6.000 'retweets' y más de 700 comentarios.

"¡Minneapolis alcanzó una temperatura mínima de -21 °F (aproximadamente -30 °C) y una sensación térmica de -45 °F (unos -43 °C) esta mañana! ¡Ay!", ha expresado la meteoróloga, añadiendo que "obviamente, tenía que hacer el experimento de la pasta".

En una publicación posterior, Jennifer McDermed quiso disipar las dudas de algunos usuarios sobre la imagen era cierta expresando que "esto es 100% real. Todavía está en mi terraza. ¿Queréis venir y probarlo para cenar?".

34 fallecidos por la tormenta invernal

Más allá de este curioso experimento, la tormenta invernal que ha azotado a dos tercios del país norteamericano ha dejado muy malas noticias. Al menos 34 personas han fallecido y 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad.

Además, tal y como recoge EFE, miles de vuelos se han visto afectados por el intenso temporal. Según el portal FlightAware, este martes se han cancelado 1.851 vuelos y otros 2.900 han sufrido retrasos.

La ola de frío que acompaña a la tormenta ha mantenido este martes los termómetros en valores negativos en buena parte de EEUU. Las temperaturas máximas se encuentran en torno a los -5 ºC en zonas del interior y las mínimas, debido al aire ártico, se sitúan por debajo de los -20 ºC en algunos estados.