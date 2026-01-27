Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuando una puerta se cierra, otra se abre: el Gobierno sigue lejos de Junts pero vuelve a entenderse con Podemos
Política
Política

Cuando una puerta se cierra, otra se abre: el Gobierno sigue lejos de Junts pero vuelve a entenderse con Podemos

El PSOE sube la apuesta: pacta la regularización masiva de migrantes con la formación morada a cambio de que ésta facilite la delegación de competencias a Cataluña que exige Puigdemont. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Pedro Sánchez, abriendo una puerta.
Pedro Sánchez, abriendo una puerta.Europa Press via Getty Images

El Gobierno terminó el año 2025 perdiendo la votación sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública para el periodo 2026-2028, paso imprescindible para aprobar los Presupuestos, y arranca el nuevo año incapaz de convalidar el decreto-ley que recogía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones o la prrórroga de las medidas del denominado "escudo social".

De nuevo Junts es quien ha cerrado la puerta en las narices al Gobierno, aliándose de nuevo con PP y Vox para sumar una mayoría absoluta que supone la derogación de todo el decreto-ley. Los de Puigdemont han reiterado que están a favor de la subida de las pensiones, pero no del conjunto de medidas que incluía ese decreto. Entre ellas, las referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. Algo que Junts ve como un apoyo a la okupación. 

"Estamos a favor de la subida de las pensiones, pero no de que no se pueda hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler ¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca", ha advertido en el pleno del Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

El "no" de Junts vuelva a demostrar que los de Puigdemont mantienen su "boicot" al Gobierno como medida de presión para que se satisfagan algunos de los compromisos que Sánchez adquirió al inicio de la legislatura. Pero con grietas, porque mientras votaban en contra del decreto-ley de las pensiones y del escudo social, sí han apoyado otro con la prórroga de las ayudas al transporte público y el abono único impulsado por el ministro Óscar Puente. 

Eso sí, Nogueras ha atacado al Gobierno por el caos ferroviario en Cataluña de estos últimos días y ha reclamado la gestión de los trenes para la Comunidad. "Los que gestionamos nosotros, los que gestionamos desde Cataluña, los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, funcionan. ¿Qué trenes no funcionan? Los que gestionan ustedes, Renfe y Adif. No hay que inventar nada. Queremos a Renfe fuera de Cataluña. La solución es clara y ya la tenemos. 100% gestión catalana", ha defendido.

Acercarse a Junts... engatusando a Podemos

  Irene Montero, izquierda, con Ione Belarra Aldara Zarraoa/Getty Images

El Gobierno lleva desde hace meses buscando los mecanismos necesarios para acercar posturas con Junts y romper el bloqueo parlamentario al que le está sometiendo. De ahí que Pedro Sánchez anunciara en diciembre un un real decreto para materializar algunos de los acuerdos a los que había llegado con Junts y que todavía no se habían visto cumplidos. "Yo asumo los incumplimientos y asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", dijo Sánchez, entonando el mea culpa, en dos entrevistas. 

El siguiente paso es conseguir la nueva financiación autonómica (aunque esto corresponde más a las presiones ejercidas por ERC) y la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, el gran objetivo de Junts. Esta propuesta ya se estrelló en el Congreso el pasado me de septiembre al contar con el voto en contra de Podemos (además del representante de la Chunta Aragonesista y uno de Compromís), puesto que consideraban que su contenido era "racista". En concreto, la formación morada criticaba que en la exposición de motivos se hablara de la necesidad de gestionar la inmigración con eficacia y de que las instituciones hicieran esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.

Pero el PSOE parece haber encontrado la solución a este problema. Ayer, Podemos anunciaba por sorpresa un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una nueva regularización extraordinaria de migrantes. Propuesta que perseguía desde hace meses (también Sumar) y al que se ha dado inicio hoy mediante real decreto para evitar que tenga que pasar por el trámite del Congreso.

Los diputados de Junts Miriam Nogueras (i) y Josep Maria Cruset (d) a su llegada al pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados
  Los diputados de Junts Miriam Nogueras (i) y Josep Maria Cruset (d) a su llegada al pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los DiputadosEFE

A cambio, Podemos ha admitido que se abre ahora a negociar la delegación de competencias de inmigración para Cataluña. Por la mañana, Irene Montero deslizaba que el PSOE había pedido "algo a cambio" de la regularización de migrantes. Horas después, era Ione Belarra quien confirmaba su predisposición a negociar sobre este asunto. "Podemos nunca va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora. Eso quiero dejarlo muy claro, pero sí estamos abiertas a negociar y, desde luego, creo que es evidente que lo que dice Podemos lo cumple", ha enfatizado.

Esta jugada del PSOE tiene un doble 'win': acerca posturas con Podemos y facilita la opción de desbloquear una exigencia de Junts para que, a posteriori, los de Puigdemont vuelvan a abrirse al diálogo con el Gobierno. Aunque ojo: Podemos ha descartado por completo apoyar el aumento del gasto en defensa o a los presupuestos, siempre que no se bajen los alquileres por ley o se deja de invertir en armas. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política