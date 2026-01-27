Un robot ucraniano fue capaz de combatir solo contra Rusia durante 45 días: "Los robots no sangran"

A falta de soldados, buenos son robots. El ejército ucraniano ha optado por recurrir a un robot para luchar en primera línea del frente y evitar posibles avances territoriales de las fuerzas rusas.

Y el 'experimento' ha sido realmente exitoso. El robot ucraniano ha sido capaz de combatir contra Rusia durante un total de 45 días. En ese sentido, cabe destacar que el robot no ha contado con ningún tipo de cobertura por parte de combatientes ucranianos, él solo ha conseguido mantener a raya a las tropas rusas a lo largo de un mes y medio.

En declaraciones a Business Insider, Mykola Zinkevych, comandante de la Compañía de Asalto NC-13 (que forma parte del 3.º Cuerpo del Ejército ucraniano) ha afirmado que "solo el robot estaba presente en las posiciones. Ese era nuestro concepto básico: los robots no sangran".

El robot usado por el país dirigido por Volodímir Zelenski recibe el nombre de Droid TW 12.7 y ha sido desarrollado por la empresa ucraniana Devdroid. Se encuentra equipado con una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm. Además, en el robot también pueden integrarse lanzagranadas.

Alcance máximo de 25 kilómetros

Según la información de Devdroid, el Droid TW 12.7 cuenta con un alcance táctico de 5 kilómetros y un alcance máximo de 25 kilómetros. Su velocidad máxima de desplazamiento es de 7 kilómetros por hora.

En cuanto a capacidades ofensivas, el robot puede atacar objetivos enemigos a una distancia de un kilómetro, por lo que ha sido muy útil para impedir que las fuerzas rusas avanzaran hacia las zonas controladas por los ucranianos.

Durante su misión de 45 días en la primera línea del frente, el Droid TW 12.7 se ha desplazado cada dos días a un punto de mantenimiento situado a unos cuatro kilómetros del frente. Allí, se recargaba la batería del robot, se reponía su munición y se revisaba el estado de sus armas.