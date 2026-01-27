La borrasca Joseph obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz

El temporal Joseph no solo trae alertas en diferentes puntos de Andalucía, sino que lleva a suspender la actividad lectiva.

La borrasca Joseph sigue dejando efectos relevantes en Andalucía. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, como medida preventiva ante los fenómenos meteorológicos adversos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andaalucía, la medida afecta a municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz), donde se esperan lluvias intensas, fuertes rachas de viento y riesgo de crecidas en cauces y ramblas.

Además de la suspensión de clases, el temporal ha obligado a reforzar los dispositivos de emergencia, especialmente en zonas rurales y de montaña.

El 112 ha gestionado decenas de avisos relacionados con desprendimientos en carreteras secundarias, acumulaciones de agua, caídas de árboles y problemas puntuales en el suministro eléctrico, aunque por el momento no se han registrado daños personales.

Se mantienen avisos en varias provincias por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en varios puntos de estas provincias, con especial atención al riesgo de lluvias persistentes en cortos periodos de tiempo y viento fuerte, lo que incrementa la posibilidad de incidencias en la red viaria y en infraestructuras expuestas.

Desde la Junta se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en zonas inundables y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras dure el episodio meteorológico.

Las autoridades no descartan prorrogar o ampliar las medidas si la evolución de la borrasca lo hace necesario.

Según AEMET, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con rachas de viento que pueden superar los 70 km/h, especialmente en áreas de sierra y zonas expuestas.

Municipios y comarcas más afectados

Almería : Valle del Almanzora y Los Vélez.

: Valle del Almanzora y Los Vélez. Málaga : Comarca de Ronda.

: Comarca de Ronda. Cádiz: Sierra de Grazalema.

El 112 Andalucía ha reforzado la vigilancia en zonas rurales y de montaña, donde ya se han registrado desprendimientos puntuales, acumulaciones de agua en carreteras secundarias y caída de árboles, sin que consten daños personales hasta el momento.

La situación en el resto de España

Más allá de Andalucía, la borrasca Joseph está dejando un panorama de alertas meteorológicas generalizadas y numerosas incidencias en casi toda la península. Según los últimos partes de seguimiento:

Alerta extendida y fenómenos múltiples

Excepto Canarias y el País Vasco, toda España está este martes bajo avisos por diversos fenómenos asociados a Joseph: viento fuerte, lluvia persistente, oleaje muy intenso, nevadas y deshielo, con 15 comunidades autónomas afectadas; seis de ellas en nivel naranja (riesgo importante) y el resto en amarillo (riesgo menor).

Galicia, uno de los focos más afectados

En Galicia, el temporal ha dejado ya más de mil incidencias, con accidentes, ríos bajo observación y cortes de carreteras. La provincia de Pontevedra lidera los avisos, seguida de A Coruña, Lugo y Ourense, y numerosos cauces fluviales están en vigilancia por riesgo de inundación.

Incidencias graves en infraestructura y accidentes

En otras zonas del país se han registrado cortes de carreteras por nieve y desprendimientos, uso obligatorio de cadenas en decenas de vías de montaña y movilización de máquinas quitanieves y materiales fundentes para facilitar la circulación en Castilla y León y Madrid.

Viento y fenómenos extremos puntuales

Las rachas de viento han superado en algunos puntos los 90 km/h, con daños como la caída de árboles. En la Costa del Sol se ha confirmado el fallecimiento de una mujer tras el impacto de una palmera por el viento, evidenciando la peligrosidad del temporal incluso en zonas urbanas.

Temporal marítimo y riesgo costero

En zonas litorales, el temporal marítimo genera olas de gran tamaño, cortes temporales de actividad portuaria y avisos marítimos, intensificando el riesgo para la navegación y estructuras expuestas.