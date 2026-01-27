Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El regalo que le hace Javier Ambrossi a Broncano en 'La Revuelta' dice mucho de lo que siente tras la ruptura con Javier Calvo

Es significativo para una de las parejas más conocidas de España.

Javier Ambrossi y David Broncano en 'La Revuelta'.

El director y guionista Javier Ambrossi, que formaba junto a su ya expareja Javier Calvo el dúo conocido como Los Javis, ha sido el invitado de este martes a La Revuelta, programa de TVE presentado por David Broncano. Lo ha hecho por todo lo alto al traer consigo un cartón a tamaño real de Paquita Salas, protagonista de Paquitas Salas, una de las series más amadas en España.

Ha sido completamente natural y abierto a la hora de hablar de su ruptura con Javier Calvo. Con una sonrisa, pronunciaba: "Seguimos trabajando juntos, pero lo que pasa es que uno, ya sabes, se desenamora". Preguntado por Broncano sobre si ese ha sido el verdadero motivo, respondía: "Básicamente".

El regalo ha ido a propósito de la ruptura y de la cantidad de veces que habían sido invitados al programa. Dos veces han ido a ser entrevistados por Broncano y por eso el regalo que le ha hecho al programa, como acostumbran todos los invitados, ha cogido mucho más peso.

El regalo, muy significativo

"Hablamos mucho de vosotros, eh", le dejaba caer Broncano. "Sí, de hecho, por eso tengo este regalo para ti, es algo que nos une, nuestra primera entrevista juntos", le ha respondido. Se trataba de una bola de cristal con dos imágenes de la primera vez que acudieron Los Javis al programa.

"Ahora me traes esto y me pongo nostálgico de una relación que no he vivido", reaccionaba Broncano. Ambrossi, de hecho, añadía: "Quiero darle un besito a Javi. Yo puedo estar aquí y presentar el Benidorm Fest porque Javi está montando la película".

Broncano recordaba que cuando vino Rosalía se empezó a "sospechar" de la ruptura y dudó, pero lo descartó, porque solo uno de ellos fue a grabar el pequeño sketch con la cantante. "Sigo sin estar para bromas", añadía después el director.

"Empecé a plantearme a hacer cosas solo"

"¿Ha influido que yo tenga la crisis de los 40 (en la ruptura)? Yo creo que sí. A principios del año pasado me dio un parraque, un ataque de ansiedad, era el cumpleaños de Javi el año pasado. Empecé a plantearme a hacer cosas que el cuerpo me está pidiendo, como hacer cosas solo. Ya no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él. Al final, no teníamos espacio para nada. Empezó a dar con mi salud mental. Él sentía lo mismo", relataba en La Revuelta.

Al empezar con proyectos en solitario, ha advertido que empezó a replantearse las cosas, como "conocer más gente en general". "Empecé a hacer cosas, Javi empezó con el grupo, probar... ", añadía.

"Tengo un mejor amigo, un compañero de trabajo maravilloso", remataba.

