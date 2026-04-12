Laura Berrio, 32 años, sobre comprar piso en Barcelona: "La única forma de ver un piso era pedir fiesta en el trabajo: los anuncios no duraban 48 horas y tenerlo todo no te garantizaba llegar a verlo"

Comprar una vivienda en España es una tarea cada vez más difícil. Si antes el reto era simplemente ahorrar, hoy el problema empieza mucho antes: conseguir siquiera cruzar la puerta de un piso en venta. La historia de Laura Berrio, 32 años, resume el nuevo paradigma de acceso a la vivienda en ciudades como Barcelona.

Según recoge el diario Levante, Laura tardó más de un año en encontrar un piso junto a su pareja. No por falta de ahorro, ya que llevaban años preparándose, sino por la feroz competencia en el mercado. “Los anuncios no duraban más de 48 horas”, asegura Laura.

“Conseguir que te cogieran el teléfono era difícil; tener cita, todavía más. Y, aun así, no te garantizaba llegar a verlo”, recuerda. En ese contexto, visitar un piso se convirtió en una carrera contrarreloj: “La única forma era pedir fiesta en el trabajo para ir por la mañana. Si tenías cita por la tarde, lo normal es que te la cancelaran”, explica Laura.

Una carrera de fondo (y de nervios)

La experiencia de Laura no es una excepción. Forma parte de una tendencia que evidencia hasta qué punto el acceso a la vivienda se ha tensionado (https://www.huffingtonpost.es/sociedad/mira-anuncio-vivienda-descubre-piso-antiguo-nuevo-precio-le-deja-mudo-ni-sola-mejora-ningun-arreglo.html ) en las grandes ciudades. El proceso ya no es solo caro: es competitivo, incierto y profundamente desgastante.

En su caso, incluso llegaron a plantearse abandonar Barcelona. “¿Por qué tengo que irme de mi ciudad?”, censura Laura. Nacida y criada allí, con su vida personal y profesional asentada, la idea de marcharse (https://www.huffingtonpost.es/sociedad/sandra-joven-residente-mallorca-no-deberia-lujo-vivir-sitio-has-crecido-f202603.html ) no era tanto una opción como una renuncia.

Finalmente, optaron por una estrategia clara: centrarse solo en los pisos que realmente encajaban y actuar con rapidez. Así consiguieron el suyo, en el distrito de Horta-Guinardó, por unos 400.000 euros. Lo visitaron a primera hora de la mañana y lanzaron una oferta esa misma noche.

El verdadero proceso empieza después

Pero encontrar piso no fue el final del camino. Más bien, el inicio de otra fase igual de compleja: la hipoteca. Laura describe el proceso como “estresante” y marcado por la falta de claridad.

Tras semanas de gestiones, papeleo y comparativas, una subida de los tipos de interés cambió de golpe las condiciones que habían conseguido inicialmente. Tuvieron que rehacer parte del proceso y recurrir a intermediarios para encontrar una oferta viable.

Finalmente, lograron cerrar una hipoteca a tipo fijo, aunque agotando prácticamente el plazo de tres meses del que disponían.

Además, la pareja debe destinar cerca de una cuarta parte de sus ingresos mensuales al pago. “Es un proyecto que tienes que poner por delante de todo”, resume. “Y cuando terminas, en realidad no termina nada”, añade Laura.

Treinta años de diferencia, el mismo esfuerzo… y más barreras

El testimonio de Laura contrasta con el de otros compradores de décadas anteriores, también recogidos por el diario Levante. Aunque todos coinciden en el esfuerzo económico que se basa en ahorrar, ajustarse y priorizar, el contexto ha cambiado de forma significativa.

En los años 90, por ejemplo, el principal desafío era reunir la entrada y asumir tipos de interés elevados. Pilar Rodríguez, que compró en Madrid en 1998, recuerda haber vivido con una “economía de guerra” durante años para poder acceder a su vivienda.

Hoy, en cambio, el problema no es solo financiero, es estructural. La escasez de oferta, la presión de la demanda y la rapidez del mercado han añadido nuevas barreras, especialmente para los jóvenes.

Un mercado difícil incluso para quienes pueden pagar

El caso de Laura refleja una paradoja cada vez más común: incluso quienes tienen ahorros y estabilidad laboral encuentran enormes dificultades para comprar. No se trata solo de dinero, sino de acceso.

La sensación de fondo es clara: el mercado inmobiliario se ha convertido en una carrera en la que no basta con estar preparado, también hay que estar disponible, ser rápido y, en muchos casos, tener suerte.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire para toda una generación: Si comprar una vivienda ya es difícil para los que pueden permitírselo, ¿qué queda para quienes ni siquiera han llegado a empezar?