Una experta desgrana una reforma de ley que impulsa el Gobierno: “La salud mental se recoge por primera vez como riesgo laboral”

Después de tres décadas sin actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Gobierno ha anunciado la aprobación de un anteproyecto para su reforma, adaptando el marco legal a las nuevas necesidades laborales de los trabajadores. La medida ha sido ampliamente apoyada por parte de algunos sectores, especialmente tras reconocer la inclusión de cuestiones como la salud mental.

Una de las que la ha aplaudido ha sido la usuaria @workvibesilvia, quien ha compartido un video en redes sociales explicando los motivos por los que considera que este anuncio supone un antes y un después en materia de derechos laborales.

"En esta sección de guapas y listas, pero sobre todos sindicalistas, quiero contarte algo que ha pasado recientemente hace un par de días sobre la prevención de riesgos laborales en España. Y por qué, aunque no te dediques a recursos humanos, necesitas entenderlo", ha señalado al inicio del video.

"Esta semana en España ha habido una revolución. El gobierno ha aprobado un anteproyecto de reforma de ley de prevención de riesgos laborales. Esta ley es la que llevaba vigente desde 1995 y casi 30 años sin haberse tocado apenas. Lo que han acordado y lo que se ha hecho en este anteproyecto no es algo mínimo y por primera vez la salud mental queda reconocida explícitamente como un riesgo laboral", ha agregado.

De esta forma, cuestiones como el estrés o la ansiedad derivada del trabajo también quedan incluidos. "El estrés, el agotamiento emocional, la ansiedad derivada del trabajo, ya tiene un lugar en la ley de prevención de riesgos laborales. Se refuerza además el derecho a la desconexión digital, la disponibilidad permanente y la carga mental del teletrabajo pasan a ser riesgos que la empresa tiene obligación de gestionar", ha señalado la misma.

"Y el acoso, incluido el digital y el que se ejerce a través de tecnología o de inteligencia artificial queda definido igualmente. Las empresas tienen que protegerte frente a esto. Y hay algo que además, a mí me parece especialmente relevante y es que ya no basta contener los papeles en orden, sino que las empresas van a tener que demostrar que sus medidas preventivas funcionan de verdad. Con indicadores reales, conseguimiento documentado. Ahora, todo esto que te estoy contando tiene que pasar por el Congreso, pero el acuerdo ya está firmado", ha concluido la misma.