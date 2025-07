Le despiden, le quitan el portátil y 6 meses después la ayuda que le pide la empresa genera 3700 comentarios

Una historia publicada en el foro rantiwork ha vuelto a encender el debate sobre las prácticas laborales poco profesionales. El caso lo relató un usuario bajo el seudónimo spicyad, y aunque no se menciona el nombre de la empresa implicada, la situación ha generado miles de reacciones y comentarios. El motivo: su ex empleador le exigió la contraseña de la computadora que usó… medio año después de haber sido despedido.

El hilo, titulado “Mi ex empleador quiere la contraseña de la computadora que usé 6 meses después de mi despido”, ha recibido más de 24.000 votos positivos y casi 4.000 comentarios. Aunque es imposible verificar los detalles de manera independiente, gran parte de la comunidad coincide: la petición es, como mínimo, cuestionable.

Según el relato, spicyad trabajó apenas un mes en una empresa cuyo nombre no revela. Fue despedido tras recibir una advertencia por utilizar software sin licencia. Días después, le devolvieron su libreta de trabajo y no hubo más contacto... hasta seis meses más tarde.

Fue entonces cuando recibió un correo electrónico del que aún conserva copia, en el que alguien del antiguo equipo le solicitaba la contraseña de inicio de sesión del portátil que había utilizado, alegando que no podían restablecerlo a la configuración de fábrica.

El ex empleado asegura que conoce personalmente a quien le escribió, lo que en principio le dio cierta confianza. Aun así, rechazó la solicitud y compartió su historia en Reddit con un mensaje claro: “Nunca des tu contraseña, bajo ninguna circunstancia”.

La historia llamó la atención no solo por lo insólito del pedido, sino por las múltiples señales de negligencia por parte de la empresa. Primero, el tiempo transcurrido entre el despido y la solicitud: si el equipo iba a ser reutilizado, ¿por qué no se gestionó su reinicio en su momento?

Segundo, el hecho de pedir una contraseña personal a un extrabajador es visto como una mala práctica en cualquier protocolo básico de seguridad informática.

Y tercero, sorprende que una empresa no tenga medios técnicos para restablecer un equipo sin recurrir a un antiguo usuario, lo que apunta a una preocupante falta de gestión IT. De hecho, el propio spicyad recuerda que la empresa no contaba con un departamento de soporte técnico interno.

Una lección sobre seguridad digital

Más allá del caso puntual, muchos usuarios aprovecharon la historia para subrayar un principio básico: las contraseñas son personales e intransferibles. Cualquier petición en ese sentido, especialmente tras un despido, debería levantar sospechas. Incluso si no hay mala intención, revela una falta de preparación preocupante por parte de la compañía.

En resumen, este incidente recuerda que proteger tu información personal no termina cuando termina tu contrato. Y que algunas empresas aún tienen mucho que aprender en materia de gestión tecnológica y sentido común.