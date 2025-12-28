En este país de Europa buscan trabajadores para sus granjas: sueldos de más de 3.000 euros y sin experiencia previa

Noruega busca trabajadores. Según informa el diario rumano Liber Tatea, el país nórdico ha lanzado una "extensa campaña de reclutamiento" para cubrir 100 puestos de trabajo en una gran piscifactoría de salmón en la región de Froya, una isla en la costa suroeste de ese país.

La empresa es SalMar ASA, uno de los principales productores mundiales de salmón atlántico. Los interesados pueden aspirar a un empleo indefinido, sin necesidad de experiencia previa y con salarios que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Tal y como reza la publicación, que ha tenido acceso a la oferta real, los nuevos empleados trabajarán de lunes a viernes como operadora de producción, realizando tareas como el enhebrado, el envasado, el control de calidad y el mantenimiento de los estándares de higiene en las instalaciones de procesamiento.

Pero claramente, el aspecto más atractivo es la remuneración. Concretamente y tal como reza la publicación: 228, 46 coronas noruegas por hora, un equivalente a 19,86 euros en la conversión actual. Asimismo, el horario semanal es de 36,5 horas, el salario mensual supera los 3.000 euros, pero no es una cantidad fija porque, además, puede ascender gracias a las bonificaciones.

Pero más allá de estos atractivos, la oferta incluye tres descansos por turno; uno de ellos pagado, acceso al gimnasio, y la posibilidad de beneficiarse de un servicio de comidas a un precio de dos euros por día. La fecha límite para presentar solicitudes es el 1 de febrero de 2026 y se puede solicitar en la página web oficial del servicio público de trabajo de Noruega.

Condiciones a cumplir