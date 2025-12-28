Un comandante desvela qué palabra exacta deben decirse los pilotos al despegar para comprobar que el otro no ha muerto repentinamente.

Cada día entre 10 y 12 millones de personas vuelan de un punto del planeta a otro, según la European Aviation School, lo que demuestra que actualmente el avión es un método de transporte muy popular en todo el plneta.

El creador de contenido Carlos Roca ha entrevistado a un experimentado comandante de vuelos comerciales con más de 30 años de experiencia. Se trata de Raúl Valles, quien conversa para los micrófonos de Roca Project, un canal de YouTube dirigido por el mismo Carlos en el cual expone historias inspiradoras. El piloto habla sobre la seguridad aérea y la importancia de la vigilancia mutua a la hora de ejercer su profesión.

El método de transporte más seguro

Es común que las personas sientan miedo cuando abordan un avión, como bien lo explica Raúl: "Hay gente que tiene miedo al no tener el control sobre aquello que él no maneja, todo el mundo es capaz de conducir un coche, no todo el mundo puede pilotar un avión".

“La aviación comercial de pasajeros es el medio de transporte más seguro por encima de todos. La gente debería tener más miedo a coger un coche si comparamos los índices de siniestros que hay en vuelo o en carretera", asegura el comandante.

“El rigor profesional del piloto está muy lejos del rigor de un conductor. La gente coge un coche usando el teléfono móvil, habiendo consumido alcohol, excediendo los límites de velocidad y haciendo cosas claramente temerarias. Esto en el avión no existe, esto es impensable que en el avión suceda, el rigor profesional hace que seamos extremadamente seguro”, complementa Valles.

La palabra clave

“En una cabina se establece una comunicación que debe ser fluida entre los dos pilotos, cada vez que un piloto dice algo relacionado con la operación el otro tiene una palabra que debe responder, siempre hay doble comunicación, por lo tanto, si hubiera un fallo a la doble comunicación puede ser un aviso a la incapacitación”, manifiesto Raúl.

"El ejemplo fácil, cuando iniciamos la carrera de despegue el avión empieza a acelerar, cuando la velocidad alcanza cien nudos, que son 185 kilómetros por hora, uno de los pilotos dice 'one hundred' y el otro contesta 'check', si no dice 'check' yo tengo que mirarlo inmediatamente, a lo mejor se ha caído, a lo mejor está sacando espuma por la boca, a lo mejor se ha incapacitado, eso es una emergencia”, sostiene el experimentado comandnate.