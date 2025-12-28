En busca de tres personas desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) e Íllora (Granada) a causa del temporal

Efectivos de Infoca colaboran en las labores de limpieza de las calles este domingo en Estación de Cártama después de los problemas sufridos anoche en la localidad por la crecida del río Guadalhorce.

Los equipos de emergencias mantienen este domingo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a dos personas desaparecidas en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, que podrían haber sido arrastradas por el agua durante las intensas lluvias del temporal que azotó la provincia este sábado. La desaparición fue confirmada por el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.

Según ha explicado posteriormente a Agencia EFE, se trata de dos hombres de alrededor de 50 años de los que no se tiene noticia desde la pasada noche, coincidiendo con el momento de mayor intensidad de las precipitaciones. Ambos viajaban en una furgoneta, que ya ha sido localizada con graves daños, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo pudo ser sorprendido por una fuerte corriente de agua.

A ellas se suma otra desaparición, en este caso en la localidad granadina de Íllora: un motorista fue arrastrado por la crecida de un arroyo. Los hechos ocurrieron sobre las 13:00 horas, comenzando inmediatamente las labores de búsqueda.

Búsqueda contrarreloj de los desaparecidos

El tiempo es crucial en estos casos. Los trabajos se centran en zonas próximas a cauces, ramblas y puntos donde el agua pudo alcanzar mayor velocidad, con la participación de distintos cuerpos de emergencias y protección civil.

Desde el Ayuntamiento se mantiene un mensaje de prudencia y cautela, recordando que aunque las lluvias han cesado, el terreno sigue saturado y los cauces continúan con niveles elevados, lo que supone un riesgo añadido tanto para los vecinos como para los propios equipos de rescate.

Un temporal con aviso rojo en la comarca del Guadalhorce

La situación meteorológica llevó a la Junta de Andalucía a activar un mensaje masivo de alerta Es-Alert dirigido a 27 municipios de las comarcas de Sol y Guadalhorce, afectados por un aviso rojo por peligro extraordinario. Este nivel de alerta estuvo vigente hasta las 4:00 de la madrugada, cuando las precipitaciones comenzaron a remitir de forma progresiva.

Durante las horas más críticas, el desbordamiento de arroyos y la rápida acumulación de agua provocaron numerosas incidencias, especialmente en zonas bajas y próximas a cauces fluviales. Las autoridades insisten en que el episodio fue muy localizado pero extremadamente intenso, lo que dificultó la capacidad de respuesta en algunos puntos.