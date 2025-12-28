Arrasa al contar lo que le han regalado para escuchar el nuevo disco de Rosalía: pura nostalgia para muchos

La Navidad viene acompañada de comidas, reencuentros, celebraciones y, también, de sorpresas con regalos, algunos esperados y otros que sorprenden completamente a los protagonistas. Si este miércoles y jueves fue Papá Noel el artífice de que todo el mundo estuviera abriendo regalos, en unos días les toca el turno a los esperadísimos Reyes Magos en el día más mágico del año.

Una de las protagonistas de estas navidades va a ser Rosalía, que desde que publicara el pasado mes de noviembre su disco Lux se ha convertido en la protagonista absoluta de la industria musical.

Su nuevo trabajo, que ha sido admirado y reconocido a nivel mundial, es un fijo de los regalos, ya sea en formato CD o en vinilo. También se han regalado entradas para la gira que va a comenzar este 2026 y que va a tener parada en Madrid y Barcelona en España y en muchas ciudades de Europa y del mundo.

Sin embargo y en plena época de la nostalgia, también se ha regalado su disco para escuchar en un walkman de los de toda la vida, tal y como ha publicado la usuaria de X conocida como @LaKusama_.

El regalo más especial

El usuario ha contado el original regalo que ha tenido su marido con él para estas Navidades y ha arrasado en la red social. "Mi marido me regaló para Navidad el cd de la Rosalía y un walkman para poder vivir toda la experiencia tipo como cuando éramos chicos. Estoy living. Que lindo es que te amen", ha relatado, adjuntando fotos de ambos regalos.

En un segundo tuit ha reconocido que tiene que aclarar que él también pensó en ese regalo y sentenció que "ambos ya tenemos entradas para verla en agosto en la primera fecha".

Su publicación se ha convertido en uno de los temas del día en la red social de Elon Musk superando las 500.000 reproducciones y los 22.000 me gusta.