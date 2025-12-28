La AEMET activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia: la Generalitat envía un ES-Alert a la población

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo en la provincia de Valencia por las fuertes lluvias. Protección Civil ha enviado una alerta Es-Alert a la población para que eviten desplazamientos. Además, se alerta de que pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas en los cauces.

El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Además, se mantiene el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.

En el mensaje emitido a la población y la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la AEMET

Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

Desalojos en Alicante y barrancos desbordados en Valencia

El temporal que afecta a buena parte de la Comunitat Valenciana y Murcia ha provocado el desalojo preventivo de viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada en el complejo de La Eliana, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar.

El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas el Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

En Alicante, en el municipio de Benferri, se han desalojado de forma preventiva "siete u ocho viviendas", ha explicado el conseller. "Se espera que las lluvias intensas sigan hasta las 18:00 o 19:00 horas, aunque el avisa naranja seguirá activo hasta la medianoche", ha explicado Valderrama.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también ha estado presente en la reunión de coordinación, ha informado de que la Guardia Civil ha intervenido en la Vega Baja (Alicante) por el episodio de lluvias intensas, si bien los mayores acumulados se esperan en La Safor y La Ribera.

Por ello, ha pedido precaución a los conductores y ha explicado que "se han puesto en funcionamiento todos los paneles informativos de la DGT para dar información en tiempo real".

"Se ha producido algún embalsamiento de agua y granizo en la zona de l'Alcudia, Carlet y Massalavés, en la AP-7, y se esperan también lluvias intensas en la zona de Buñol, por lo que es necesario que todos los municipios por donde discurren ramblas pequeñas y cortas estén avisados", ha insistido.