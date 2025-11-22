Le niegan la entrada a un supermercado por llevar a su perro de asistencia: "Como no soy ciega, dicen que no debería llevarlo"

Una persona metiendo cosas, felizmente, en el carro antes de tener que pasar por caja y pagar la dolorosa.

Louanic, tiene autismo, y vivió un episodio hace unas semanas en un supermercado de Francia bastante desagradable. En concreto, le negaron la entrada porque su perro no era un perro guía.

La protagonista lo denunció en un vídeo en TikTok que acumula cientos de miles de me gusta y mensajes de apoyo y respaldo por parte de miles de personas en cuestión de días.

En una conversación con Le Parisien, ha explicado que, normalmente, suele hablar primero con los guardias de seguridad "para explicarles mi situación". "Pero esta vez estaban ocupados y yo tenía prisa. Tenía que coger un tren", ha razonado.

"Saqué el móvil para grabar porque sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y, efectivamente, pasó", ha contado, antes de que revelara el comentario que le hicieron desde la tienda.

Los miembros de seguridad le impidieron el acceso. "Como no soy ciega, el personal dice que no debería llevar perro", ha detallado, aunque ella sí que llevaba uno en ese momento y no fue suficiente para que le dejaran pasar.

Pese a que no era un perro guía, habitual en personas con ceguera, ella ha defendido que su perro es clave para ella en su día a día. "Me tranquiliza, percibe cuando me estreso. A veces me autolesiono, me rasco hasta sangrar. Cuando empiezo a sentirme mal, se interpone entre los demás y yo. Y me guía hacia la salida, hacia mi coche", ha razonado.

En el vídeo, denunciaba ante los guardias que ella es discapacitada y que necesitaba a su perro. "Es como una persona ciega que necesita su perro guía. Tienen su tarjeta, y eso es obligatorio por ley", detalló, ante el "los perros no entran" de miembro de seguridad.

Lo peor de todo es que, cuando vieron el móvil y que estaba grabando, fue cuando decidieron dejarle entrar, pero el perro tenía un cartel de tela que detallaba que era un "perro de asistencia". "Hay muchísimos vídeos como este en las redes sociales. Pero quiero seguir publicándolos para que la gente sepa qué es una discapacidad invisible", ha sentenciado.