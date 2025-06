Le pillan a 164 km/h, da positivo en cocaína, se descubre que es funcionario y hay sorpresa con el castigo

Revuelo en Francia por un polémico caso de seguridad vial. Lori Helloco, teniente de alcalde en la localidad de Fleurs, al norte de Francia y también abogada especializada en derecho de circulación, fue detenida por circular a 164 kilómetros por hora y dar positivo en una prueba de drogas durante el verano de 2024.

Según publica el medio France 3, tan pronto como el caso fue revelado por la prensa, la funcionaria cuestionó públicamente el resultado de la prueba. "¡Estoy asombrada, no es posible! Me niego a creerlo porque no he consumido nada", aseveró en ese momento, en unas declaraciones recogidas por el diario.

Lo que sí confiesa es que se excedió de la velocidad permitida, aunque dice que "nunca le había pasado antes". "Tenía 11 puntos en el carnet de conducir". Como sanción, se le retuvo el permiso de conducir nueve meses, y se inmovilizó su Citroën C6.

De este modo, Helloco pidió una contraprueba "de inmediato". Los agentes la llevaron al hospital, donde se sometió a exhaustivas pruebas de sangre y finalmente, todo salió negativo. "A pesar de sus esfuerzos, no tuvo noticias de los procedimientos durante dos meses, sin ser escuchada ni implicado oficialmente", reza la publicación.

De acuerdo a la información difundida, la mujer confía en el apoyo de familiares y personas que han tenido experiencias similares de "falsos positivos", y denuncia la fiabilidad de las pruebas de saliva. Por ello, plantea varias hipótesis. "El día anterior, salí con amigos, es posible que haya bebido de un vaso. No tenía cigarrillos, compartí. Es muy volátil", asegura.

Finalmente, los jueces le dieron la razón y en un comunicado recordó los "meses de calvario" y agradeció a sus seguidores el apoyo. "Nunca les habría mentido. Hoy, la verdad está establecida. La verdad no son las redes sociales ni los medios de comunicación. La verdad es la justicia que lo ha dicho", asevera.

"Créeme, es difícil vivir con eso cuando sabes que no has hecho nada y que todo el mundo se está burlando alegremente la presunción de inocencia", concluye en la publicación. "El objetivo era, por supuesto, causar un daño duradero a mi reputación".

