Le roban el bolso en Barcelona y dos años después recibe una multa y se entera de que está casada

A Mar Barrera le robaron el bolso en Barcelona en el año 2023 y dos años después recibió una multa de Hacienda de más de 7.000 euros por supuesta estafa y descubrió que estaba casada con una persona que no conoce, según ha publicado el diario El País.

"Tras mi experiencia, prefiero ir a comisaría para que me identifiquen por no llevar el DNI original que volver a pasar por una situación como la que he vivido", ha contado al citado medio.

La joven ha contado que aunque le robaron el bolso en 2023 pensó que "solo se quedarían el dinero y tirarían el bolso por la calle". Puso la denuncia y pensaba que "la cosa quedaría ahí".

Pero en octubre de ese año descubrió que estaba empadronada en una vivienda que no era la suya. "Lo denuncié el mismo día que me di cuenta y volví a cambiar el padrón", ha revelado.

Todo estalló en mayo de este año, cuando recibió una carta de Hacienda con una multa más de 7.000 euros por "intentar estafar al Estado". Alguien había usado su identidad para suplantarla.

"Ayer tuve una cita con la Delegación. El tema está resuelto y como muy tarde el miércoles tendré la resolución", ha contado la joven, antes de desatcar que "a nivel familiar hemos vivido la situación con muchos nervios, ya que pensábamos que nos tocaría pagar la multa".

