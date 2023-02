Llamada de socorro del dueño del Scalextric más grande del mundo

PA Images via Getty Images

Getafe cuenta con un negocio poco habitual, el Scalextric más grande del mundo que Juan Carlos ha ido construyendo poco a poco, creando una especie de tienda y museo, pero que se encuentra en una situación desesperada.

En una entrevista en Telemadrid, el propietario ha explicado que ha reunido las piezas necesarias para formar el recorrido más largo que se conoce: 227 metros de pista, con 2.000 diodos led, 4 kilómetros de cable y un montaje de unas 3.000 horas.

Pero el dueño del Scalextric más famoso de Getafe se encuentra en serio problemas y ha asegurado que si no encuentra relevo antes del 1 de mayo, acabará cerrando sus puertas.

"Siempre me ha gustado el Scalextric desde pequeño. Entonces, aunque nunca lo tuve, nunca me lo trajeron los Reyes, pues cuando empecé a trabajar me lo compré", ha señalado.

Juan Carlos ha reconocido que a él le gusta jugar al Scalextric, pero también "montar y desmontarlo". "Tenía un amigo que también le gustaba mucho el Scalextric. Un día vino por casa contándome que tenía cáncer y que se iba a morir. Hice un circuito para que lo pudiera disfrutar él. Finalmente, murió antes", ha razonado.

El vecino de Getafe detalla que ahora alquila la sala durante horas con un aforo máximo de 20 personas, pero el negocio puede terminar en mayo porque él se jubila y ha hecho un llamamiento para que alguien le ofrezca quedarse con su negocio.