Llega el primer tratamiento a la UE para tratar el vitíligo y es en forma de crema

El vitíligo, enfermedad cutánea que provoca la despigmentación (decoloración) de partes de la piel, parece estar más cerca de encontrar tratamiento. Se trata de un tipo de enfermedad que actúa directamente contra las células productoras de melamina, los melanocitos, que provocan esta decoloración.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno acerca de la crema Opzelura, de la farmacéutica Incyte, como posible solución.

Según ha especificado la EMA, este producto podría ser efectivo para el tratamiento del vitíligo no segmentario tanto en adultos como en adolescentes mayores de 12 años. "La opinión positiva nos sitúa un paso más cerca de tener disponible ruxolitinib en crema, el primer tratamiento para repigmentación del vitíligo no segmentario para pacientes y sanitarios de la UE", confirmó el Chief Medical Officer de la compañía.

Además, en el comunicado se apunta que, "al no existir ninguna opción de tratamiento aprobada a nivel central en la UE, esta opinión positiva marca un hito importante para la comunidad de pacientes afectados por esta enfermedad".

Este dictamen positivo por parte de la EMA acerca del uso de ruxolitinib en crema se basó en dos ensayos clínicos, que evaluaron la eficacia de ruxolitinib en crema en más de 600 pacientes mayores de 12 años.

La Comisión Europea tiene la última palabra

Los resultados de 'TRuE-V' que fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine, destacaron que la aplicación del tratamiento supuso mejoras muy significativas respecto a la repigmentación facial y corporal.

El siguiente paso será la aprobación de la Comisión Europea, que es la encargada de conceder los permisos y autorizaciones para que se lleve a cabo la comercialización del producto por toda la UE. En caso de que se considere apto, será el primer tratamiento presente en la UE para reducir y paliar los efectos del vitíligo en personas mayores de 12 años.

Según datos oficiales, en Europa hay alrededor de 1,5 millones de personas diagnosticadas de vitíligo, mientras que a nivel mundial tampoco llega al 1 por ciento. Pese a estos datos, supone un gran avance y como ha afirmado Thierry Passeron, director del Dpto. de Dermatología de la Université Côte d'Azur de Niza, toda una eminencia en el campo, "me alegro de la noticia y espero impaciente la aprobación de un tratamiento eficaz para tratar la repigmentación, que proporcionará una opción muy necesaria para los pacientes con vitíligo y para la comunidad clínica".