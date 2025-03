Llega a la última entrevista de trabajo y la abandona tras recibir una exigencia descarada: "Había algo sospechoso"

Los procesos de selección de personal deben ser rigurosos para elegir a los mejores candidatos. Sin embargo, a veces, las exigencisa de las empresas pueden volverse excesivas. Un usuario de Reddit compartió la experiencia que vivió en un extenso proceso de solicitud que terminó abruptamente tras una demanda inusual de la empresa.

El candidato explica que tuvo que pasar varias fases para optar al puesto de trabajo ofertado. Primero, mantuvo una conversación de una hora con el equipo de Recursos Humanos, compuesto por reclutadores y el gerente de adquisición de talento.

En la segunda fase, conoció a su posible jefe. Finalmente, en la tercera entrevista, debía reunirse con el principal supervisor del puesto. Fue en este encuentro donde recibió una solicitud inesperada que causó su malestar.

El supervisor le pidió que realizara una presentación en la que explicara cuál sería su contribución al equipo si fuera contratado, con ejemplos específicos. "La presentación era sobre cómo podría reducir costes y mejorar la gestión de proveedores, además de un marco SCM... Me habría llevado días prepararla (tengo trabajo, así que tendría que hacerlo por las noches)", precisa.

El solicitante, desconfiado, sospechó que la empresa solo buscaba aprovecharse de su conocimiento sin ofrecerle el puesto, con lo que decidió interrumpir la entrevista y retirarse del proceso. "No me interesa y se lo dije. Si no pueden decidir después de 3 rondas, no voy a invertir más tiempo", asevera. ¿Por qué estas personas fingen que te están haciendo un favor al entrevistarte?", añade.

Muchos usuarios mostraron su solidaridad y admiración hacia la persona afectada: "De verdad, eres mi héroe. Ya era hora de que alguien se enfrentara a este tipo de tonterías". Otros incluso compartieron sus propias historias, con experiencias similares.