Lorenzo Pérez, abogado laboral: "Puedes jubilarte antes de los 65 años si tu trabajo ha sido duro, tóxico o peligroso"

Lorenzo Pérez, CEO del despacho de abogados Fidelitis, ha compartido un video en TikTok, un pequeño dato acerca de la jubilación que podría servir de ayuda a más de un trabajador en las mismas circunstancias que explica. "¿Sabías que podrías jubilarte antes de los 65 si tu trabajo ha sido duro, tóxico, peligroso? Atento, porque esto puede cambiar tu vida laboral para siempre", comienza Lorenzo.

Tal y como explica, la aprobación del Real Decreto 422 de 2025 "abre la puerta a que ciertos profesionales puedan jubilarse a años antes sin perder derechos", aunque "no todos podrán". De este modo, aquellos que tengan trabajos que destrocen "lentamente la salud de quienes los ejercen", causando "dolor de espalda crónico" o "fatiga constante" podrían jubilarse antes de los 65, recibiendo una jubilación completa.

"Asociaciones podrán proponer que tu profesión sea evaluada por el ministerio. Se analizarán datos de accidentes, enfermedades profesionales, comparativas. Y si tu empleo está entre los más dañinos, se aplicará un coeficiente reductor. Con ese coeficiente podrías jubilarte varios años antes de lo habitual. Para personas que ya arrastran dolencias o discapacidades por su trabajo. Esto puede marcar la diferencia entre vivir con dignidad o seguir en un empleo que ya no pueden soportar", explica en la publicación.

Y es que, la aprobación de este decreto establece un marco para poder solicitar la jubilación anticipada en la Seguridad Social a través de la aplicación de coeficientes reductores para profesiones que sean "tóxicas", "peligrosas" o "insalubres", entre otros ejemplos, con el objetivo de que los trabajadores de dichas profesiones puedan dejar de trabajar de forma anticipada a la edad ordinaria de jubilación.