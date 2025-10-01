Los arqueólogos sacan el detector de metales y acaban descubriendo un tesoro de oro del período bizantino

97 monedas de oro puro y docenas de piezas de joyería con incrustaciones de perlas, piedras semipreciosas y vidrio. Un grupo de exploradores ha sido el afortunado de encontrar este tesoro en una expedición en la antigua ciudad de Hippos (también conocida como Susita), ubicada en las laderas de los Altos del Golán, una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.

En declaraciones recogidas por el diario italiano Lrytas, Michael Eisenberg, codirector de la excavación y catedrático de arqueología de la Universidad de Haifa, asegura que "este es uno de los cinco mayores tesoros de oro encontrados en la región". "Las joyas y las monedas pequeñas lo hacen más interesante y de mayor importancia numismática. Es el primer tesoro de este tipo en Hipona".

Tal y como reza la publicación, el tesoro fue encontrado en julio por el detector de metales de Edie Lepsman al pasar junto a una gran roca y dos muros antiguos. "El detector se volvió loco, no podía creerlo: empezaron a aparecer monedas de oro una tras otra", recuerda el hombre también en declaraciones al medio de comunicación.

De este modo, las monedas representan a varios emperadores, desde el reinado del emperador bizantino Justino I (518-527) hasta principios del reinado del emperador Heraclio (610-613). Además, en algunas monedas se han encontrado restos de tela, lo que sugiere que el tesoro estuvo envuelto. Entre las monedas se encuentran sólidos, monedas de gran tamaño y con un alto contenido en oro procedentes del Imperio bizantino; los semis, que valían medio sólido, y los tremís, que valían un tercio del sólido.

"Encontrar monedas y joyas de casi 1.400 años de antigüedad y que parecen nuevas es una experiencia excepcional", afirma Eisenberg. Aun así, se ha hallado un "tremís particularmente raro": probablemente fue acuñado en Chipre en el año 610 durante el reinado del general Heraclio el Viejo y su hijo, quienes se rebelaron contra el emperador Focas.

"La primera mitad del siglo VII presenció la mayor acumulación de monedas de oro y bronce", afirma. "Esto se debió a que las conquistas sasánidas y musulmanas estaban causando un gran caos en aquel momento. La gente, asustada, dejó atrás una gran cantidad de reservas, principalmente monedas", confirma.

Los científicos planean analizar el tesoro recién encontrado, lo que incluye revisar las monedas, documentar las joyas y realizar una investigación detallada que ayudará a evaluar los hallazgos en un contexto regional. Si bien es demasiado pronto para decir cuándo se exhibirá el tesoro, Eisenberg dice que puede "imaginar que algunos museos estarán interesados en él mañana", informa.