Los científicos coinciden en 'Nature': un estudio con 280.000 vídeos demuestra que TikTok ayudó a Trump a ganar las elecciones

TikTok favoreció más el contenido conservador que el progresista durante las elecciones de EEUU de 2024, según la principal conclusión de un estudio publicado por la revista científica Nature y del que se ha hecho eco El País, tras analizar más de 280.000 vídeos recomendados por la plataforma a usuarios estadounidenses durante los meses previos a los comicios que devolvieron a Donald Trump a la Casa Blanca.

La investigación llega además en un momento especialmente sensible para TikTok. La plataforma se jugaba su continuidad en EEUU después de que el entonces presidente Joe Biden aprobara una ley que obligaba a separar TikTok de su matriz china, ByteDance, si quería seguir operando en el país.

"No era fan de TikTok, pero empecé a usarlo, me hice fan y me ayudó a ganar las elecciones por goleada", llegó a decir Trump tras ganar los comicios. No mentía. Ahora, el estudio científico sostiene que aquella percepción tenía una base real.

Más vídeos conservadores y más contenido antiprogresista



Los investigadores crearon 323 cuentas ficticias de TikTok en Nueva York, Texas y Georgia. Durante meses recopilaron automáticamente recomendaciones del algoritmo hasta reunir más de 280.000 vídeos políticos.

El resultado detectó un sesgo significativo: las cuentas configuradas como republicanas recibieron un 11,5% más de contenido afín, mientras que las cuentas demócratas vieron un 7,5% más de contenido antiprogresista.

En términos prácticos, según el estudio, un usuario interesado en política en 2024 terminaba viendo más contenido favorable a Trump o crítico con posiciones progresistas.

La gran pregunta del millón



La cuestión clave sigue abierta: ¿TikTok manipuló deliberadamente el algoritmo o el sistema simplemente amplificó las preferencias reales de los usuarios? Yasir Zaki, uno de los autores del estudio, asegura que el equipo intentó comprobar si el fenómeno podía explicarse únicamente por más visualizaciones, más "me gusta" o mayor viralidad del contenido conservador.

Para ello desarrollaron 48 modelos distintos que simulaban sistemas de recomendación basados en interacción. La conclusión fue que "el sesgo que observamos en los datos reales era mayor que el que predecían esos modelos". Incluso detectaron algo llamativo: parte del contenido demócrata generaba más interacción general y aun así aparecía menos favorecido por el algoritmo.

El "botón secreto" de TikTok que ya desveló Forbes



El estudio no demuestra manipulación directa, pero sí recuerda un precedente importante. En 2023, Forbes reveló documentos internos que mostraban la existencia de una herramienta llamada heating. Ese sistema permitía a ciertos empleados: impulsar vídeos manualmente, aumentar artificialmente visualizaciones y saltarse parcialmente el algoritmo automático.

TikTok admitió entonces que existía esa capacidad, aunque aseguró que afectaba solo a una parte mínima del contenido: "Representa aproximadamente el 0,002% de los vídeos", dijeron.

No existe ninguna prueba pública de que ese mecanismo se utilizara para favorecer a Trump. Pero el simple hecho de que esa herramienta exista alimenta las dudas sobre el grado real de control humano sobre las recomendaciones.

"El efecto es el mismo"



Hazem Ibrahim, otro de los autores, resume en el mismo artículo de El País el problema señalando que su estudio "puede decir lo que hace el algoritmo, pero no por qué", añadiendo que "técnicamente, sí, sería muy sencillo hacerlo".

Pero también admite que el sesgo podría surgir automáticamente del propio sistema de optimización sin intervención humana directa. La consecuencia práctica, según Ibrahim, no cambia: "Desde el punto de vista del usuario, el efecto es el mismo", asegura.

Por qué preocupa tanto en EEUU



El debate sobre TikTok en EEUU siempre ha ido más allá de una simple red social. El temor central de Washington era que ByteDance pudiera responder a intereses chinos, el algoritmo pudiera influir en opinión pública y elecciones y millones de usuarios recibieran contenido sesgado sin saberlo.

La dimensión del problema es enorme: TikTok supera los 170 millones de usuarios en EEUU, su algoritmo decide qué contenidos consume cada persona e influye especialmente en votantes jóvenes. El estudio no demuestra directamente que TikTok cambiara votos, pero sí confirma que la plataforma seleccionó información de forma desigual, amplificó determinadas narrativas políticas y condicionó el entorno informativo de millones de usuarios. De manual.

Un fenómeno que puede repetirse en cualquier país



Los investigadores advierten además de que el problema no es exclusivo de EEUU.

Talal Rahwan sostiene que "la selección algorítmica puede imponerse a las preferencias del usuario en cualquier lugar donde opere TikTok". Eso significa que fenómenos similares podrían darse en Europa, América Latina, Asia o cualquier proceso electoral importante. La única forma de detectarlo sería mediante auditorías independientes específicas en cada país.

El estudio publicado en Nature refuerza una idea cada vez más extendida entre gobiernos y expertos: las redes sociales ya no son solo plataformas tecnológicas, sus algoritmos funcionan como actores políticos reales y deciden qué información gana visibilidad y cuál desaparece.