Los cuatro datos del CIS que te dejarán a cuadros: un 0,3% no sabe quién es Pedro Sánchez

El CIS ha vuelto a sacar su barómetro del mes de septiembre este jueves y, además de vaticinar una importante caída del grupo popular y de disparar al PSOE en 5,7 puntos, ha dejado algunos datos llamativos y dignos de mencionar.

Un 0,3% no sabe quién es Pedro Sánchez

Una de las preguntas que se ha realizado es si conocen a los principales líderes políticos, entre ellos a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, si bien la gran mayoría afirma conocerlo —un 99,7% de los encuestados—sorprende que un 0,3 haya contestado que no sabe de quién se trata. Respecto al resto de políticos, los menos conocidos entre las opciones han sido Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, a quienes un 3,6% no conocían.

Tan solo un 16,5% se considera ateo

Otra de las preguntas que cabe destacar es sobre cómo se definen los encuestados en materia religiosa: católico practicante, católico no practicante, creyente de otra religión, agnóstico, indiferente o no creyente o ateo. Y es que, a pesar de lo que se puede pensar, la gran mayoría se ha considerado católico o creyente, con tan solo un 11,8% de encuestados que afirman ser agnósticos y un 16,5% que se considera ateo.

Un 10,9% va todos los domingos a misa

Respecto al número de fieles que acuden a misa (sin contar actos religiosos como bodas, bautizos, comuniones o funerales), un 10,9% asegura que va todos los domingos y festivos y un 5,6% afirma que va varias veces a la semana. La gran mayoría, un 28,1% ha respondido que no va nunca.

Ninguno de los principales líderes políticos españoles aprueba en la valoración media

Finalmente, se hace mención de la confianza de los encuestados en los diferentes representantes políticos. Y aquí, tanto el líder del PSOE como el del PP han obtenido un duro resultado: casi la mitad han afirmado tener "ninguna confianza" en ellos, la categoría más baja. Un 46,2% en el caso de Feijóo y un 46% en el caso del socialista. Respecto a la valoración de cada uno de ellos, todos suspenden de media, aunque el mejor valorado ha sido Pedro Sánchez, con un 4,23, le sigue Yolanda Díaz, con un 4,13, Alberto Núñez Feijóo, con un 3,55 y Santiago Abascal, con un 2,93.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.