Los empresarios avisan de la necesidad de un segundo aeropuerto en Madrid que descongestione Barajas y dan detalles de sus características

Un grupo de empresarios madrileños ha intensificado su llamamiento a la planificación y construcción de un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid para aliviar la creciente presión sobre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La petición, canalizada por Madrid Foro Empresarial, subraya la ausencia de una alternativa capaz de absorber el aumento de tráfico en un radio de 350 kilómetros.

Barajas cerró 2023 con más de 60 millones de pasajeros y registró un notable repunte en la actividad durante 2024, con cifras por encima de lo previsto por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Ese crecimiento sostenido muestra que la demanda podría superar los 90 millones de viajeros entre 2029 y 2030, muy por encima de la capacidad máxima operativa de Barajas tras su ampliación, de tan solo 70 millones.

El riesgo de pérdida de conectividad para Madrid si no se actúa al respecto ha motivado que Aena proyecte un nuevo y ambicioso aeropuerto que estará situado en el Aeródromo de Casarrubios-Álamo (Toledo), a tan solo 30 kilómetros al suroeste de la capital. La ubicación está estratégicamente pensada, ya que se encuentra en la frontera de las dos provincias.

15.000 metros cuadrados

El proyecto, promovido por la sociedad impulsora Air City Madrid Sur, plantea convertir y ampliar la infraestructura existente para acoger tráfico comercial, carga y aviación ejecutiva, complementando a Barajas sin sustituirlo. Según recoge El Debate, la empresa asegura que Madrid es la única capital europea que cuenta con un solo aeropuerto para casi 10 millones de habitantes, lo cual aumenta el riesgo de interrupciones en la operativa ante cualquier incidencia.

Entre las principales características técnicas anunciadas figuran una pista principal de 3.200 metros y una terminal inicial de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Además, el diseño prevé alrededor de 50.000 metros cuadrados destinados a mantenimiento de aeronaves y hangares, así como una zona específica para aviación ejecutiva y una mejora de las instalaciones de aviación general del aeródromo.

Según estima Air City Madrid Sur, durante la fase de construcción se generarán alrededor de 12.500 empleos directos en construcción, urbanización y edificación; así como durante el desarrollo industrial se crearán 32.500 puestos de trabajo. Además, el desarrollo del nuevo aeropuerto tendrá un efecto económico sustancial en la zona sur de la Comunidad.

Eso sí, el plan contempla una inversión inicial de unos 150 millones de euros en la primera fase de desarrollo y un potencial de inversión total que podría acercarse a los 1.950 millones de euros en los próximos 25 años. Cabe destacar que el proyecto se llevará a cabo conforme a criterios de inversión modular y sostenibilidad medioambiental, consolidando la zona sur de Madrid como un motor significativo de crecimiento industrial.