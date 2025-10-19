Los franceses hacen las maletas para irse a este balneario español: "Un paraíso para las minijubilaciones"

"Vivimos tres veces mejor que en Francia", aseguran con una sonrisa en la cara los jubilados franceses que han cambiado el croissant por la tostada con tomate, a un medio local francés. Y no, no es porque hayan ganado la lotería, sino porque han descubierto un rincón soleado de Andalucía donde la vida es buena, bonita y, sobre todo, barata: Benalmádena.

Situado a un paso de Málaga, este balneario aún poco conocido se está convirtiendo en el nuevo paraíso para los que deciden tomarse la jubilación en serio... pero sin tomarse demasiado en serio los gastos. Vistas al Mediterráneo que parecen sacadas de un catálogo de viajes, clima suave durante todo el año, precios que no hacen llorar al mirar el ticket y una vida social más activa que una verbena de pueblo: lo tiene todo. Y por si fuera poco, se come bien y con vino incluido.

Benalmádena está atrayendo a una auténtica ola de franceses que huyen de las facturas escandalosas, las calefacciones encendidas en abril y los menús de restaurante a 35 euros por un plato sin guarnición. Aquí, con una pensión modesta, puedes desayunar mirando el mar, ir al mercado por verduras frescas, echar la siesta sin remordimientos y acabar el día en una terraza con una cerveza de 1,50. El sueño europeo, pero en chanclas.

La ciudad tiene varias zonas que ya son casi santuarios para jubilados galos. Por ejemplo, Benalmádena Pueblo, con sus casitas blancas, calles adoquinadas, macetas en cada esquina y un silencio que suena a gloria. Perfecto para quienes buscan tranquilidad, aire puro y vistas que te hacen replantearte si de verdad necesitas Netflix.

Luego está Arroyo de la Miel, el barrio más animado, donde hay de todo: tiendas, bares, parques, museos, hasta un teleférico por si te entra la nostalgia de los Alpes. Aquí se vive al ritmo de los eventos sociales, las excursiones y los mercadillos.

Y, finalmente, para los que no quieren renunciar al lujo, está Torrequebrada, con sus villas elegantes, campos de golf de postal y un casino por si te apetece tentar a la suerte o simplemente hacer como que tienes una vida de película.